Ako prvý prešiel Núbijskú púšť autom: Zomrel český cestovateľ a spisovateľ Miroslav Zikmund

Miroslav Zikmund sa narodil 14. februára 1919 v Plzni. Za jeho prvé dlhšie cestovateľské dobrodružstvo možno považovať cestu na Podkarpatskú Rus, ktorú podnikol ako 16-ročný. Po maturite v roku 1938 začal študovať na Vysokej obchodnej škole, z dôvodu nacistickej okupácie a vojny však štúdium zakončil až v roku 1946. Pri zápise na vysokú školu sa zoznámil s Jiřím Hanzelkom, ktorému sa zmienil o svojom pláne cestovať po svete.

Prvú navštívil Afriku

Na svoju prvú cestu – do Afriky – sa dvojica vydala v roku 1947 osobným automobilom Tatra 87, ktorý je vystavený v Národnom technickom múzeu v Prahe.

Zikmund a Hanzelka dorazili do marockej Casablancy, cez Egypt a Sudán prešli do Etiópie. Autom ako prví na svete pokorili Núbijskú púšť. Po prekonaní Afriky sa presunuli do Južnej Ameriky, kde sa z Argentíny dopravili do Mexika. Československý rozhlas z ich ciest odvysielal viac ako 700 reportáží.

Sláva cestovateľov medzitým v Československu veľmi vzrástla, o ich 44 precestovaných krajinách vzniklo niekoľko kníh.

Ich cesty ukončila normalizácia

Nasledovali cesty do Ázie a Oceánie, potom sa dvojica pripravovala navštíviť Austráliu, prišlo však obdobie normalizácie. Ich výpravy a verejný život ukončil rok 1968 a kritický posudok týkajúci sa Sovietskeho zväzu, ktorý spoločne pripravili.

Znovu vyjsť za hranice a vydávať knihy mohli až o 21 rokov neskôr – po páde komunistického režimu. Hanzelka ochorel a Zikmund sám navštívil Japonsko, Austráliu, Nový Zéland, ale aj Sibír alebo Srí Lanku. Cestovatelia za svoje dielo získali Cenu E.E. Kischa, ako aj českú Medailu Za zásluhy.

Rok po smrti Hanzelku v roku 2003 udelila Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne Zikmundovi čestný doktorát. V roku 2014 prezident ČR Miloš Zeman vyznamenal Zikmunda Radom Tomáša Garrigua Masaryka.