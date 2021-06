Rodičia dobodali a rozrezali svojho syna (†47): Po brutálnej vražde sa prevalilo ďalšie strašné tajomstvo!

Akbara a Iranu Khorramdinovcov (81, 74) zatkli pred tromi týždňami v Teheráne pre podozrenie z vraždy ich syna, filmára Babaka, po tom, čo bolo nájdené jeho rozštvrtené telo na skládke neďaleko ich domu. Pár uviedol, že ho zabil, pretože nebol ženatý. Podľa iránskych médií sa neskôr priznal aj k zabitiu zaťa Faramarza a dcéry Arezou pre ich „nemorálne“ správanie.

This person is named Babak Khorramdin, a movie actor from Tehran/Ekbatan!

His father Unconscious him and then dismembered his body!

After his arrest and confession, he said that his son was single and said that because he was single, I killed him!#بابک_خرمدین pic.twitter.com/ZLHZ6Hb463