Poliak 27 rokov ukrýval ohavné tajomstvo: Brutálna vražda ženy (†20) v lese! S týmto asi nerátal

Zyta Michalská zmizla 3. apríla 1994 po tom, čo odišla z domu. Svedkovia ju naposledy videli kráčať k miestnemu lesu. O deň neskôr ju našla jej matka, telo ležalo 800 metrov od domova. Pitva preukázala, že príčinou smrti bolo udusenie pieskom a listami, ktoré sa dostali do ženinej priedušnice, zatiaľ čo ju niekto ťahal hlbšie do lesa, popísal server televízie TVN 24. Na tele zavraždenej ženy boli tiež zranenia, z ktorých podľa prokuratúry vyplývalo, že sa ju páchateľ snažil prinútiť k pohlavnému styku. Vrah ju tiež niekoľkokrát udrel kameňom do hlavy. Polícia ho však nechytila a po nejakom čase vyšetrovanie zastavila.

Zyta Michalská Zdroj: Veľkopoľská polícia

Prípad však vlani znovu otvoril tím policajtov z Archívu X a tí sa cez médiá obrátili na obyvateľov, ktorí by mohli mať o vražde akékoľvek informácie. Vytipovali potom 40 podozrivých mužov. Alibi na čas zločinu nemal iba jeden z nich - Waldemar B. Ten pochádza z rovnakej obce ako Zyta Michalská, teda zo Mikuszewa vo Veľkopoľskom vojvodstve, a počas pôvodného vyšetrovania medzi podozrivými nefiguroval. Teraz ho usvedčili testy DNA, píše Gazeta Wyborcza.

Waldemara B. zatkla polícia vlani v decembri. Zdroj: Veľkopoľská polícia

Odsúdený mal v čase zločinu 26 rokov, neskôr si založil rodinu, pracoval v miestnom podniku, nemal záznam v trestnom registri, podľa poľských médií mal naopak povesť príkladného manžela a otca. Polícia ho však vlani zatkla a prokuratúra obvinila z vraždy a pokusu o znásilnenie Michalskej. Muž sa priznal iba k vražde, podotkol denník Gazeta Wyborcza.

Sudkyňa Renata Žurowská odmietla ako poľahčujúcu okolnosť fakt, že Waldemar B. žil 27 rokov bez priestupkov. Bol podľa nej len opatrný, pretože vedel, čo spáchal. Miernejší verdikt by podľa nej odmenil fakt, že sa mu viac než štvrť storočie darilo unikať spravodlivosti. "To nemožno prijať. Tento prípad má byť posolstvom, že nie je zločin bez trestu," vyhlásila a poslala ho do väzenia na 25 rokov. To je maximálny trest, ktorý mu mohla uložiť, pretože v čase vraždy poľské právo neobsahovalo doživotie, a teraz sa už nevykonáva trest smrti, podotkla Gazeta Wyborcza. Obhajca sa snažil súd presvedčiť, že jeho klient nemal v úmysle vraždiť. Proti verdiktu sa chce odvolať.