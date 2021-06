Maďarské ministerstvo zahraničných vecí nevie o tom, že by tento týždeň mal Putin navštíviť Budapešť

Zdroj: TASR/Sergei Ilyin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

BUDAPEŠŤ - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí nevie o tom, že by tento týždeň mal navštíviť Budapešť prezident Ruskej federácie Vladimir Putin. Napísal to v pondelok spravodajský server Index.hu po tom, čo minulú sobotu maďarský vládny denník Magyar Nemzet tvrdil, že tento týždeň má do maďarského hlavného mesta na majstrovstvá sveta v džude pricestovať Putin, ako aj predseda talianskej ultrapravicovej strany Liga Severu Matteo Salvini.