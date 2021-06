Absolútny triumf izraelského letectva: VIDEO Takto zmiatli Arabov a zničili iracký jadrový reaktor

TEL AVIV/PRAHA - Nálet izraelského letectva, pri ktorom bol 7. júna 1981 vážne poškodený iracký jadrový reaktor Osirak, patrí k najznámejším vojenským akciám židovského štátu. Operácia pomenovaná Opera, pri ktorej 14 lietadiel s Dávidovými hviezdami na krídlach preniklo nepozorovane do hĺbky Iraku a zničilo dôležitý objekt ležiaci len 15 kilometrov západne od Bagdadu, pritom dodnes budí pozornosť. A to nielen plánovaním a prevedením, ale aj dôsledkami.

Vo svojej dobe totiž izraelská letecká operácia vyvolala vlnu nesúhlasu, odsúdili ju aj Spojené štáty, najbližší spojenec Tel Avivu. Bezpečnostná rada OSN nálet označila za "jasné porušenie noriem medzinárodného správania". O desať rokov neskôr ale bolo všetko inak - po invázii Saddáma Husajna do Kuvajtu sa narušenie irackého jadrového programu ukázalo byť veľmi prezieravé. Aj Američania v roku 1991 uznali, že proti Iraku bez jadrovej bomby bolo ľahšie zasiahnuť.

Izrael vybral to najlepšie zo svojho arzenálu

Výstavba jadrového komplexu v irackej Tuvajse sa začala koncom 70. rokov za výdatnej pomoci Francúzska. A Izrael, ktorý mal so Saddámovým režimom napäté vzťahy, sa obával možného zneužitia tohto zariadenia na výrobu materiálu pre jadrové zbrane. Po neúspešnej diplomatickej ofenzíve sa preto vláda Menachema Begina rozhodla pre silové riešenie. Do starostlivo naplánovanej akcie nasadila to najlepšie, čo vo svojom arzenáli mala - teda stíhacie bombardéry F-16 a stíhačky F-15.

Pre obidva stroje to bola prvá podobná ostrá bojová operácia: F-15 dostal Izrael ako prvý americký spojenec v roku 1977, kolesá F16 sa prvýkrát dotkli izraelskej pristávacej dráhy zhruba rok pred náletom. Osem bombardérov a šesť stíhačiek odštartovalo k útoku na 1600 kilometrov vzdialený cieľ krátko pred štvrtou popoludní (ak by šlo niečo zle, mali by záchranári celú noc na pátranie po pilotoch), plne naložených zbraňami aj prídavnými nádržami.

Izraelu pomohla aj náhoda

K ceste do Iraku zvolili Izraelčania jordánsko-saudské pomedzie a pred jordánskym riadením letovej prevádzky predstierali, že sú saudskoarabská letka, ktorá zablúdila nad púšťou. Arabov mala zmiasť formácia v štýle jordánskeho letectva. Lesť sa podarila, hoci aj vďaka náhode. Naložené lietadlá totiž preleteli priamo nad jachtou jordánskeho kráľa Husajna, ktorý sa ale márne pokúšal varovať irackých predstaviteľov. Jeho správa sa stratila kdesi po ceste.

Hodinu a štyridsať minút po vzlete vystúpili stroje F-16 z prízemného letu, ktorý je kryl pred radarmi, a začali nálet. Každý z nich vypustil dve 900-kilové bomby, z ktorých najmenej polovica zasiahla cieľ. Lietadlá potom nabrali západný kurz a zamierili späť do Izraela, kde všetkých 14 strojov krátko pred západom slnka bezpečne pristálo na základni pri Haife. Z vojenského hľadiska išlo o absolútny triumf, iracká obrana sa vôbec nezmohla na odpor.