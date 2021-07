Zástupcovia irackej vlády rokujú vo Washingtone: Biden prijme Kázimího v Bielom dome

Dodala, že americký prezident Joe Biden prijme irackého premiéra Mustafu Kázimího v Bielom dome na budúci pondelok. Očakáva sa, že Kázimí sa bude dosiahnuť, aby bol stanovený konkrétny časový plán stiahnutia zahraničných jednotiek z Iraku. AFP spresnila, že poradkyňa ministra obrany USA pre medzinárodné bezpečnostné záležitosti Mara Karlinová vo štvrtok rokovala s irackým poradcom pre národnú bezpečnosť Kásimom Aradžím a ďalšími členmi irackej vojenskej delegácie.

Podľa vyhlásenia hovorca Pentagónu Johna Kirbyho obe strany "opätovne potvrdili význam dvojstranných bezpečnostných vzťahov medzi USA a Irakom", ako aj "dlhodobého partnerstva medzi USA a Irakom v oblasti bezpečnostnej spolupráce a sférach presahujúcich rámec boja proti terorizmu". K rokujúcim tímom sa pripojil aj minister obrany USA Lloyd Austin, ktorý tiež potvrdil svoju podporu pre "strategické partnerstvo USA a Iraku". Rokovania irackej a americkej delegácie by mali pokračovať v piatok.

Na území Iraku sa nachádza asi 3500 zahraničných vojakov, vrátane 2500 Američanov, ktorí sú tam od roku 2014 vyslaní na pomoc v boji proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Ich sťahovanie môže trvať roky. V Iraku, ktorý je dlho dejiskom tvrdého súperenie medzi USA a Iránom - a to aj napriek ich spoločnému boju voči IS -, v posledných mesiacoch zaznamenali rastúci počet útokov na americké ciele - raketových i spáchaných za pomoci dronov.