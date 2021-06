Plošné opatrenia proti KORONAVÍRUSU v Česku dostávajú na frak: Tieto boli podľa súdu nezákonné!

Súd postupne dostal niekoľko návrhov na zrušenie niektorých ustanovení v dvoch obdobných mimoriadnych opatreniach ministerstva zdravotníctva z 12. a 19. apríla. Materské školy boli vtedy uzavreté, rovnako ako druhý stupeň základných škôl, zatiaľ čo na prvom stupni bola rotačná výučba. Návrhmi sa zaoberali dva rôzne senáty NSS. Oba v stredu vydali rozsudky, v ktorých vyslovili nezákonnosť sporných ustanovení. Zrušiť ich už nemohli, pretože ich platnosť medzitým vypršala, školy sú v prevádzke.

Návrhy podávali žiaci základných a materských škôl, ich rodičia, materská a základná škola a tiež mestská časť Praha 9, ktorá školy zriaďuje. NSS konštatoval, že rodičia detí nemôžu sami napadnúť opatrenia, ktorými bola obmedzená prevádzka škôl, pretože nejde o priamy zásah do ich práv. Rodičia však môžu podávať návrhy v mene svojich detí ako ich zákonní zástupcovia. Mimoriadne opatrenia môžu spochybniť tiež školy a samosprávy. Obmedzenia totiž zasiahli do naplňovania samotného zmyslu existencie škôl, respektíve do práva na samosprávu, ktoré zahŕňa aj starostlivosť o výchovu a vzdelávanie.

Vysoké školy áno, ostatné nie?

NSS sa v rozsudkoch pozastavil nad tým, že pandemický zákon upravil iba obmedzenie výučby alebo inej prevádzky vysokých škôl, zatiaľ čo obmedzovanie materských, základných a stredných škôl vynechal. Ostatné školy tak môžu byť obmedzené len mimoriadnymi opatreniami podľa zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý však nie je určený pre plošné opatrenia. "Prečo zákonodarca nezahrnul do tohto zákona - určeného práve na zvládnutie terajšej pandémie - tiež iné školy než vysoké, neprislúcha súdu domýšľať," stojí v jednom z nových rozhodnutí, ktoré je dostupné na úradnej tabuli.

Prípustné len lokálne uzavretia škôl s nákazou

Zákon o ochrane verejného zdravia umožňuje iba "zákaz alebo obmedzenie styku skupín fyzických osôb podozrivých z nákazy s ostatnými fyzickými osobami". Ustanovenie teda podľa NSS dopadá len na ľudí podozrivých z nákazy, čo znamená možnosť uzavrieť konkrétne školy, v ktorých sa šíri infekcia. Nemožno však na jeho základe plošne uzavrieť všetky školy v Česku z preventívnych dôvodov, ako by všetci žiaci boli vopred pokladaní za podozrivých z nákazy, myslia si sudcovia NSS.

Ministerstvo používalo podľa NSS zákon o ochrane verejného zdravia tak, ako by vôbec neexistovala jeho úvodná pasáž, ktorá výslovne uvádza iba "zákaz alebo obmedzenie styku skupín fyzických osôb podozrivých z nákazy s ostatnými fyzickými osobami". Sporný paragraf je však podľa súdu určený skôr k časovo a miestne obmedzeným protiepidemickým opatreniam, a nejde tak o obdobu nástrojov, ktoré má vláda k dispozícii v núdzovom stave.

Reakcia ministerstva zdravotníctva

Proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu (NSS), ktorý zrušil protiepidemické opatrenia, sa rezort zdravotníctva podľa ministra Adama Vojtěcha (za ANO) nemôže brániť ústavnou sťažnosťou, musí ho rešpektovať. Považuje ho ale za reštriktívny výklad zákona. Preto bude potrebné pandemický zákon zmeniť, aby umožňoval aj preventívne opatrenia proti šíreniu epidémie. Vojtěch to dnes povedal novinárom v Snemovni.

NSS minulý týždeň rozhodol, že nezákonné bolo aj jarné uzavretie reštaurácií, barov a kasín. Pandemický zákon je podľa Vojtěcha napísaný tak, že rozhoduje NSS bez opravného prostriedku, ktorý by mohlo využiť ministerstvo zdravotníctva. "Prípadne môže nejaká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa to týka, ale my ako správny orgán túto možnosť nemáme. Nepovažujeme to za úplne šťastné," dodal.

"Ukazuje sa, že pandemický zákon úplne optimálny nie je a nedáva nástroje pre prevenciu komunitného šírenia," doplnil. Diskutovať o jeho zmenách chce aj s opozíciou, ktorá bola pri príprave zákona.

Vedeli úradníci ministerstva o nezákonnosti?

Server Seznam Zprávy v piatok priniesol informáciu o tom, že úradníci ministerstva pri vydávaní plošných opatrení podľa pandemického zákona vedeli, že sú nezákonné. Dokladajú to ich e-maile. Hlavná hygienička Pavla Švrčinová tvrdenie servera odmietla, Vojtěch vtedy dodal, že o tom nemá informácie, pretože je v úrade iba tri dni. Chcel sa na to ale úradníkov, vrátane námestníka pre legislatívu Radka Policara, pýtať.

Na otázku ČTK dnes odpovedal, že tieto informácie zatiaľ nemá. Ak tak ministerstvo postupovalo, je to podľa neho ale zle. "Myslím si, že ministerstvo by malo držať nejakú zákonnú líniu, hoci s tým nemusíme byť úplne spokojní. Tiež som hovoril, že keby to bolo na mojom rozhodnutí, tak by som nepristúpil k pondelkovému uvoľneniu. Ale žijeme v právnom štáte a musíme rešpektovať rozsudky súdu," povedal.