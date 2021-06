V českých parlamentných voľbách budú môcť voliči hlasovať aj v Bratislave

Andrej Babiš

Zdroj: SITA (AP Photo/David Josek)

BRATISLAVA - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.