Desivý nález na pozemku cirkevnej školy: VIDEO Našli pozostatky viac ako 200 detí! Prešli si peklom

Pozostatky žiakov školy v meste Kamloops v provincii Britská Kolumbia objavili pomocou špeciálneho radaru. "Niektoré mali len tri roky," povedala zástupkyňa komunity Rosanne Casimirová s tým, že ide o "nemysliteľnú stratu, o ktorej sa hovorilo, ale nikdy nebola zdokumentovaná" zo strany predstaviteľov školy. Dodala, že správa s predbežnými zisteniami bude zverejnená v júni. Kanadskí indiáni sa teraz v súčinnosti s múzeami a i súdnym lekárom usilujú získať akékoľvek záznamy o týchto úmrtiach.

"Znepokojujúci" objav "mi láme srdce", napísal v reakcii na Twitteri kanadský premiér Justin Trudeau. "Ide o bolestivú pripomienku temnej a hanebnej kapitoly dejín našej krajiny," uviedol. Škola v Britskej Kolumbii bola najväčšou spomedzi 139 rezidenčných škôl založených koncom 19. storočia v Kanade a navštevovalo ju počas roka do 500 študentov. V mene kanadskej vlády ju v rokoch 1890-1969 prevádzkovala katolícka cirkev.

Residential schools were part of a colonial policy that stole Indigenous children from their communities. Thousands of children were sent to these schools and never returned to their families. The loss of children who attended these schools is unthinkable.



