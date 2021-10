Desivé prípady internátnych škôl pre Indiánov: Trudeau prisľúbil, že jeho vláda odhalí pravdu

Ako informovala agentúra AFP, návšteva nasledovala po silnej kritike adresovanej Trudeauovi za to, že ignoroval predchádzajúce pozvanie na návštevu indiánskej komunity v deň, keď si Kanada vôbec prvýkrát pripomenula Deň pravdy a zmierenia na pamiatku obetí pokusu o asimiláciu pôvodných obyvateľov. V čase okolo 30. septembra dal Trudeau prednosť rodinnej dovolenke. Kanadský premiér to v utorok označil za chybu a ospravedlnil sa za svoje konanie.

Zdroj: SITA/Jonathan Hayward /The Canadian Press via AP

Predstaviteľka miestnej komunity Indiánov Rosanne Casimirová v reakcii na Trudeauovo ospravedlnenie uviedla, že jej komunita pociťuje "šok, hnev, smútok a zradu", keď spomína na Trudeauovu "urážku 30. septembra". Dodala však, že treba "urobiť niekoľko pozitívnych krokov vpred a napraviť chybu".

What happened to Indigenous children in residential schools was, and is, inexcusable. Today in Tk’emlúps te Secwe̓pemc, we came together to pay respects to Le Estcwéý̓ - the children who went missing - and to honour the survivors who are committed to building a better future. pic.twitter.com/HEHZJqwFmw