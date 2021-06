Kvalita a kvantita telesnej výchovy na školách sa musí zvýšiť, tvrdia odborníci

"Budem veľmi rád, ak výstup aj z tejto konferencie bude taký, aby dôležití ľudia na ministerstvách prijali nejaké riešenia, ktoré budú najsprávnejšie pre zdravie našich detí," povedal Kučera. Poukázal na to, že zaznelo viacero názorov, že na školách je pohybu nedostatok. Poslanec Národnej rady SR Richard Nemec (OĽANO) uviedol, že s takými debatami by sa malo pokračovať aj ďalej, aby pohybová gramotnosť detí bola prioritou nielen vlády, ale aj politikov a odborníkov. Tvrdí, že je dôležité vytvoriť pre učiteľov telesnej výchovy aj dostatočné podmienky na to, aby mohli tento predmet vyučovať lepšie.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) v úvode konferencie poznamenal, že na pohybe detí a mládeže mu veľmi záleží. "Ak podchytíme správne pohybové návyky už v mladom veku, tak sa nám táto investícia vráti v podobe zdravších a odolnejších generácií. Kondícia a zdatnosť detí na Slovensku je jedna z najhorších v EÚ," uviedol na svojom profile na sociálnej sieti. Podotkol, že sa musí jednoznačne zvýšiť kvalita a kvantita telesnej výchovy vrátane navýšenia odborníkov a učiteľov už na prvom stupni základných škôl.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová uviedla, že v priebehu posledných rokoch fyzická aktivita aj hmotnosť u detí stúpa. Alarmujúce je to podľa nej najmä za posledný rok až rok a pol. "Máme tu pandémiu, deti boli zatvorené a málo sa pohybovali," uviedla. Poznamenala, že deti počas tohto obdobia zleniveli a v mnohých prípadoch aj pribrali. Dobre to podľa nej ešte vyzerá u mladších detí a u detí navštevujúcich prvý stupeň základných škôl, horšie je to u starších detí.

Podľa Kučeru sa nesmie deťom zakazovať pohybovať, tak ako tomu bolo počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Ako tvrdí, telocvične nie sú jediné priestory, kde sa dá pohybovať. Riaditeľka Základnej školy J. Alexyho vo Zvolene Lucia Mesárošová potvrdila, že u nich na škole prejavili rodičia záujem o vyšší počet telesnej výchovy. Podľa Kučeru to, že všetky školy nemajú telocvične, nie je problémom. Ako tvrdí, "športovať sa dá za každého počasia, aj v zime".