VIDEO Tínedžeri nesmeli nosiť krátke nohavice: Učitelia sa len divili, v čom prišli do školy!

Pätnásťročný Adrian Copp a zhruba tucet jeho kamarátov vymenili školské nohavice za sukne, ktoré si kúpili za osem libier (približne 9,3 eur), aby vyjadrili svoju frustráciu zo zastaraných pravidiel o uniformách na strednej škole Poltair, napísal server The Independent.

Adrian Copp so spolužiakmi Zdroj: profimedia.sk

"Prišlo mi to oveľa chladnejšie. Nohavice sú v tejto horúčave naozaj nepohodlné," konštatoval Copp. Reakcie v škole boli podľa neho zmiešané. "Niektorí učitelia si mysleli, že si robíme srandu. Ale boli aj takí, ktorí nám fandili," opísal. "Boli sme poslaní preč z tried a zakázali nám spoločenské kontakty na 24 hodín. Ale nechali nás ísť, pretože nemohli nájsť nič, čo by nám prišili. Neporušili sme žiadne pravidlá," podotkol Copp.

Skupina tínedžerov chce svojím protestom dosiahnuť, aby si študenti aj študentky mohli obliekať to, v čom sa cítia pohodlne. Coppa podporuje aj jeho matka Donna. "Keď chodil na základnú školu, mohol nosiť kraťasy bez problémov. Ale z nejakého dôvodu to nie je povolené na stredných školách," uviedla s tým, že je na svojho syna hrdá. Ten medzitým plánuje ešte s dvoma kamarátmi vydržať a chodiť v sukni do školy do konca tohto týždňa.

Adrian Copp Zdroj: profimedia.sk

Škola sa zatiaľ podľa britských médií k protestu študentov nevyjadrila. Podľa spravodajského serveru Metro sa v jej pravidlách píše: "Študenti musia nosiť jednoduché padnúce čierne nohavice zo štandardného materiálu, ktoré sedia v páse a na líniu topánok. Musia byť v štýle, ktorý dopĺňa sako. Sukňa musí byť plisovaná a nesmie byť kratšia než k výške kreditnej karty nad kolenom."