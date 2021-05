Muž (37) z Prahy ponúkal mladým ženám profesionálne fotenie vo vani: Potom ich znásilnil!

"V tejto chvíli kriminalisti evidujú tri poškodené ženy, ale predpokladajú, že ich môžu byť desiatky, a to z celej Českej republiky," uviedol policajný hovorca Jan Daněk. Hľadajú tiež prípadné svedkyne znásilnenia. Polícia ženám, ktoré sa rozhodnú prihlásiť, sľubuje citlivý a profesionálny prístup.

Obstaranie profesionálnych fotografií obvinený muž ponúkal dospievajúcim dievčatám a mladým ženám. Svoj byt mal na to provizórne vybavený fotografickým plátnom. "Po príchode do bytu ich uviedol do stavu, v ktorom bola znížená ich uvážlivosť a schopnosť odporu. (Zámerne neuvádzame akým spôsobom tak činil, pretože je to dôležitá vec pre vyšetrovanie a potrebujeme túto informáciu získať od prípadných ďalších poškodených.)," uviedol Daněk.

Stíhanie muža je podľa hovorcu vedené na slobode.