Prigožin vysúdil od Navaľného zlomok toho, čo žiadal ako odškodné

NG pripomenula, že Prigožin vysúdil 167-krát nižšie odškodné, ako v žalobe žiadal. Predmetom súdneho sporu bol videopríspevok zverejnený na YouTube na kanáli Navaľnyj Live, v ktorom na adresu Prigožina zazneli slová "niktoš" a "netvor". Žalobca žiadal, aby súd tieto tvrdenia označil za urážlivé a od obžalovaných chcel odškodné po päť miliónov rubľov. Súd v Moskve na utorkovom pojednávaní síce podstatne znížil výšku odškodného, na druhej strane však odsúdeným nariadil odstrániť do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia dané video z YouTube a účtu Navaľného na sociálnej sieti Twitter.

V prípade, že by sa tak nestalo, za každý deň nesplnenia tejto požiadavky stanovil pokutu 1000 rubľov (11 eur). Po rozpade Sovietskeho zväzu si Prigožin ako začínajúci podnikateľ otvoril stánok, v ktorom predával párky v rožku. Vďaka rýchlo nadobudnutému bohatstvu investoval do obchodov so zmiešaným tovarom a časom v Petrohrade otvoril niekoľko luxusných reštaurácií. Jeho cateringová firma postupne dodávala jedlo do väčšiny škôl v Petrohrade, v Moskve a pre 90 percent ruskej armády a zásobovala aj Kremeľ, preto dostal prezývku "Putinov kuchár".

V Rusku bol Prigožin dlho pomerne neznámy, kým sa nezačali objavovať informácie o jeho aktivitách v iných oblastiach; jeho meno sa spomína v súvislosti s petrohradskou "fabrikou na (internetových) trollov" či s financovaním žoldnierov v zahraničí. O Prigožinovi je známe aj to, že niekoľko rokov strávil vo väzení.