Ruská Štátna duma schválila zákon postihujúci Navaľného prívržencov

Pôvodný návrh zákona hovoril o zákaze byť volený iba do Štátnej dumy, ale v druhom čítaní, ktoré prebehlo v utorok, bolo znenie zákona zmenené a doplnené tak, aby zakazoval účasť takýchto ľudí na voľbách na akejkoľvek úrovni. Kritici namietajú, že zákon je namierený proti stúpencom väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, preto ho médiá označujú za "zákon proti FBK" - protikorupčnej nadácii, ktorú Navaľnyj založil.

Ruská generálna prokuratúra totiž žiada, aby boli FBK a ďalšie štruktúry spojené s Navaľným súdmi uznané za extrémistické organizácie. Navaľného kolega, právnik Leonid Volkov, vo svojej reakcii na návrh zákona uviedol, že sa zasiahne do politických ambícií ľudí, ktorí pracovali v Navaľného tímoch alebo poskytli dary organizáciám spojeným s týmto politikom.

Po prijatí novej legislatívy by mali lídri organizácií označovaných ruskými úradmi za extrémistické päť rokov zakázané kandidovať za poslancov. Na členov takýchto organizácií a ľudí, ktorí ich finančne – alebo akýmkoľvek iným spôsobom – podporili, by sa vzťahoval trojročný zákaz kandidatúry do ruského parlamentu. Z tohto dôvodu by sa zákon nevzťahoval len na popredných členov a aktivistov v Navaľného nadáciách, ale aj na desaťtisíce Rusov, ktorí ich prácu podporili finančnými darmi. O zákone bude ešte rokovať horná komora ruského parlamentu – Rada federácie. Zákon nadobudne účinnosť až po tom, ako ho podpíše ruský prezident Vladimir Putin.