Hororový útok na expriateľku: Mladík (27) jej v zúrivosti holými rukami vytrhol zuby

Znie to ako mimoriadne bolestivý a krutý čin, ktorý odsúdený Sohaib Younis urobil svojej bývalej partnerke. Ako informoval web metro.co.uk, 27-ročný mladík bol za brutálny útok odsúdený na štyri roky väzenia za vytrhnutie dvoch zubov žene holými rukami.

Sohaib Younis podľa správy porušil predbežné opatrenie, keď vnikol do domu ženy a pokúsil sa obnoviť ich vzťah, ktorý sa rozpadol minulý rok. Nasledovala bitka, ale Younis svojej obeti povedal, že ak zavolá políciu, zabije ju. Potom z miesta činu ušiel. O týždeň sa však vrátil, vošiel do domu ženy a začal byť agresívny, keď s ním odmietla mať sex.

Zdroj: Profimedia

Bývalý priateľ sa zbláznil

Ako bolo ďalej vysvetlené na súde, muž počas brutálneho útoku viackrát udrel svoju bývalú priateľku do tváre, vláčil ju za vlasy do obývacej izby a kopal jej do tváre. Potom zobral nožnice a bodol ju do ľavej časti hlavy. Vrhol sa na ňu skrutkovačom, urobil jej nad okom rez, držal ju na podlahe, vkĺzol jej rukou do úst a vytrhol jej dva spodné zuby.

Potom, čo útočník pustil svoju obeť, žena zalarmovala políciu. Útočníka na úteku zatkli o tri dni neskôr. Podľa metro.co.uk uviedol, že prestal brať svoje lieky na psychózu a konzumoval crack alebo kokaín. Younis priznal obvinenia z ublíženia na zdraví a porušenia súdneho príkazu.