MIMORIADNE Izrael zosilnil útoky: Predviedol najsilnejšiu a najrozsiahlejšiu akciu proti Hamasu!

09:16 Palestínske pásmo Gazy v nedeľu vyčerpá svoje zásoby paliva na výrobu elektrickej energie. Podľa denníka The Times of Israel to novinárom povedal predstaviteľ izraelskej armády, ktorý si neželal byť menovaný. Momentálne dodávky elektrickej energie sú iba päť hodín denne, pričom pred vypuknutím najnovších bojov to bolo aspoň 16 hodín. Táto situácia vznikla čiastočne preto, že Izrael uzavrel hraničný priechod Kerem Šalom, ktorý sa zvyčajne používa na dodávku pohonných látok do Gazy, a čiastočne aj preto, že rakety Hamasu zasiahli elektrické vedenie neďaleko palestínskeho mesta Rafah.

08:52 Vlna násilia si doposiaľ vyžiadala sedem obetí na izraelskej strane, kým v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo viac než 100 ľudí. Počet obetí na izraelskej strane je výrazne nižší len vďaka tomu, že väčšinu rakiet vystrelených z Gazy zneškodní izraelský systém protivzdušnej obrany. Ten v priemere zachytí 90 percent vypálených rakiet, uvádza tamojšia armáda.

08:46 Podľa izraelskej televízie, na ktorú sa odvolávala agentúra DPA, išlo o najsilnejšiu a najrozsiahlejšiu izraelskú akciu proti Hamasu v Pásme Gazy od pondelkového vypuknutia násilia.

08:41 Útok trval 40 minút a podieľalo sa na ňom 160 lietadiel. Mieril hlavne proti systému tunelov zvanému Metro, akémusi podzemnému mestu, ktoré vraj Hamas budoval niekoľko rokov. Do akej miery sú tunely poničené, nie je zatiaľ jasné, uvádza DPA. Letecké údery podporila paľba z tankov do Pásma Gazy. Odtiaľ po izraelskom útoku nasledovala ďalšia salva rakiet vystrelených na židovský štát.

08:32 Izraelská armáda tvrdí, že na židovský štát bolo z pásma Gazy od pondelka večera vystrelených už 1800 rakiet. Približne 430 z nich dopadlo v pobrežnej oblasti, povedal v piatok ráno hovorca izraelských ozbrojených síl Jonatan Konrikus, píše agentúra DPA.

08:15 Spojené štáty vydali varovanie pred cestami do Izraela kvôli nárastu násilia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, informovala dnes agentúra AFP. Boje vypukli v pondelok po niekoľkodňových stretoch medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi kvôli Jeruzalemu.

07:30 Eskalácia izraelsko-palestínskeho konfliktu z posledných dní možno udrží pri moci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Líder ultranacionalistickej strany Jamina Naftali Bennett podľa miestnych médií vo štvrtok uviedol, že v terajšej vyhrotenej situácii zmietol zo stola možnosť vytvoriť koaličnú vládu bez Netanjahua.

06:49 Podľa izraelskej televízie, na ktorú sa odvolávala agentúra DPA, ide o najsilnejší a najrozsiahlejší izraelský útok na Pásmo Gazy od pondelkového vypuknutia násilia. Armáda vyzvala Izraelčanov v oblastiach do štyroch kilometrov od hraníc s Pásmom Gazy, aby sa uchýlili do krytov.

06:40 "Povedal som, že Hamas zaplatí vysokú daň," uviedol vo vyhlásení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Robíme tak a budeme tak robiť ďalej veľkou silou," dodal.

06:25 Radikálne palestínske hnutie Hamas aj dnešnú noč pokračovalo v raketovej paľbe na izraelské územie. V oblastiach hraničiacich s Pásmom Gazy boli nad ránom opäť počuť sirény. Na juhu Izraela sa smrteľne zranil 87-ročný muž, ktorý sa snažil dostať do krytu. V Aškelone boli podľa denníka The Times of Israel zranení raketami celkovo traja ďalší muži, dvaja z nich vážne. Armáda tiež informovala o zostrelení dronu Hamasu.

#BREAKING More rockets fired from Gaza towards Israeli city of Ashkelon, one Israeli seriously injured: Israeli media#Israel #Gaza pic.twitter.com/4oFZPo7Fyc — Dailyaz (@dailyaz1) May 13, 2021

02:12 Bezpečnostná rada (BR) OSN sa bude zaoberať súčasnou eskaláciou napätia medzi Izraelom a hnutím Hamas na verejnom virtuálnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v nedeľu. Oznámila to v noci na sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na správy diplomatov.

Zasadnutie BR OSN sa malo - z iniciatívy Tuniska, Nórska a Číny - pôvodne uskutočniť už v piatok, čo však zablokovali Spojené štáty. Washington namiesto toho navrhol, aby sa schôdza konala až v utorok na budúci týždeň.

01:20 Na sever Izraela boli vo štvrtok vypálené tri rakety z Libanonu, nikto nebol zranený. Podľa izraelskej armády rakety dopadli do neobývanej oblasti na pobreží.

00:47 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie v súvislosti s nárastom pouličného násilia medzi Arabmi a Židmi v Izraeli. S odkazom na eskalujúci konflikt medzi židovským štátom a palestínskym hnutím Hamas vyhlásil, že Izrael má právo na obranu svojho územia pred útokmi.

"Sme hlboko znepokojení násilím v uliciach Izraela," povedal Blinken, ktorého citovala agentúra AFP. Ako dodal, moslimovia tento týždeň slávia sviatok íd al-fitr a židia oslavujú Šavuot (Sviatok týždňov), pričom obe komunity "majú právo zúčastniť sa na slávení sviatkov bez strachu z násilia".

Izreal mal vstúpiť do Pásma Gazy

"Vzdušné a pozemné sily izraelských obranných síl momentálne útočia v pásme Gazy," uvádza sa v stručnom oznámení armády. Ide o súčasť pokračujúcich vojenských operácií voči palestískemu hnutiu Hamas, ktoré od pondelka intenzívne ostreľuje izraelské územie raketami.

Palestinians in Gaza have been woken up by 100s of israeli airstrikes. hospitals are full of injured.

Clearly, Israel is killing children, innocents and women.

This is not a crime, This is an obvious terrorism.

Please don't be silent

#GazzaUnderAttack#FreePalestine pic.twitter.com/wppmYTnAnD — Osama Gaweesh (@osgaweesh) May 13, 2021

Začiatok pozemnej ofenzívy v Gaze pre médiá potvrdil aj hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus. Izrael doposiaľ reagoval na raketovú paľbu leteckými útokmi na ciele Hamasu v Gaze. Izraelský minister obrany Benny Ganc predtým odsúhlasil mobilizáciu ďalších 9000 záložníkov, už v utorok ich bolo povolaných do služby 5000. Izrael súčasne sústredil svoje jednotky pri hraniciach s Gazou.

Izraelská armáda tvrdí, že na židovský štát bolo z pásma Gazy od pondelka večera vystrelených zhruba 1750 rakiet. Vlna násilia si doposiaľ vyžiadala sedem obetí na izraelskej strane, kým v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo 87 ľudí. Počet obetí na izraelskej strane je výrazne menší len vďaka tomu, že väčšinu rakiet vystrelených z Gazy zneškodnil izraelský systém protivzdušnej obrany.

Vojaci sa údajne na vstup do Gazy iba pripravujú

Izraelská armáda v piatok v skorých ranných hodinách dementovala informáciu, že vyslala vojakov do palestínskeho pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.

Po necelých dvoch hodinách však izraelská armáda správu dementovala s tým, že v Gaze nie sú "nijakí (izraelskí) vojaci". Zverejnenie informácie o vyslaní vojakov do Gazy podľa nej zapríčinila "vnútorná komunikačná" chyba.

Izrael podniká v Gaze intenzívne letecké útoky a v rámci príprav na možnú pozemnú ofenzívu sústredil pri hraniciach pásma Gazy početné vojenské jednotky a zmobilizoval už približne 14.000 záložníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok ráno vyhlásil, že vojenské operácie voči Hamasu potrvajú dovtedy, pokým nebude v Izraeli obnovený pokoj a bezpečnosť.