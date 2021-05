MIMORIADNE V Izraeli rušia lety, Hamas chce zastaviť dopravu: Útok na medzinárodné letisko!

JERUZALEM/GAZA - Palestínski radikáli z Pásma Gazy sa zrejme snažia ostreľovať Ramonovo medzinárodné letisko na juhu krajiny, kam Izrael kvôli ostreľovaniu Tel Avivu odklonil lety z Ben Gurionovho letiska. Podľa The Times of Israel sa palestínske hnutie Hamas snaží prinútiť Izrael, aby úplne uzavrel letovú prevádzku nad krajinou.

17:29 Ruský prezident Vladimir Putin a generálny tajomník OSN António Guterres dnes vyzvali obe strany izraelsko-palestínskeho konfliktu na zastavenie násilností a zaistenie bezpečnosti civilistov. Informovala o tom agentúra Reuters. Guterres je v Rusku na pracovnej návšteve.

17:00 Izrael už kvôli ostreľovaniu odklonil lety z Ben Gurionovho letiska v blízkosti Tel Avivu na letisko na juhu krajiny, koncipovaného ako alternatíva v čase ozbrojených konfliktov. Letecké spoločnosti British Airways, Lufthansa, Iberia a Virgin Atlantic zrušili všetky lety do Tel Avivu, potom čo tak urobili Delta Air Lines a American Airlines. Agentúra AFP dnes napísala, že spoločnosti American Airlines a United Airlines zastavili lety do Izraela najmenej do 15. mája.

16:04 Hamas oznámil, že vystrelil veľkú raketu na Ramonovo letisko blízko juhoizraelského mesta Ejlat. Ide o druhé najväčšie letsko v Izraeli a boli naň presmerované všetky prichádzajúce osobné lety po vlne raketových útokov na hlavné letisko blízko Tel Avivu. Jeden z hovorcov ozbrojeného krídla Hamasu oznámil odpálenie 250-kilogramovej rakety a vyslovil požiadavku, aby "všetky medzinárodné letecké spoločnosti okamžite pozastavili svoje lety do všetkých letísk" v Izraeli.

15:32 Izraelský internetový portál Ynet v noci na štvrtok informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol ponuku hnutia Hamas na prímerie. Svojich kolegov s tým Netanjahu oboznámil v stredu. Izraelskí ministri z tzv. silových rezortov v tento deň zároveň rozhodli o ďalšom vystupňovaní útokov na pásmo Gazy.

15:25 S misiou upokojiť situáciu v stupňujúcom sa konflikte medzi Izraelom a pásmom Gazy a iniciovať prípadne aj rokovania o prímerí pricestovala do Tel Avivu delegácia vyjednávačov z Egypta. Rovnaká delegácia sa predtým v pásme Gazy stretla s predstaviteľmi radikálneho hnutia Hamas, ktoré v tejto enkláve vládne. Egypt už v minulosti zohrával rolu sprostredkovateľa medzi Izraelom a Palestínčanmi.

A Palestinian mother documents the distressing moments from her life amid Isareli airstrikes. #Gaza pic.twitter.com/65ehthjDen — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2021

14:45 Izraelský prezident Reuven Rivlin v nočnom rozhovore uviedol, že krajina je v zovretí občianskej vojny a vyzval občanov, aby "toto šialenstvo ukončili". K ukončeniu protestov obe strany vyzval tiež premiér Netanjahu.

14:41 Starosta izraelského mesta Lod situáciu prirovnal k občianskej vojne alebo palestínskemu povstaniu. Spúšťačom násilia boli podľa arabských expertov a aktivistov nepokoje v Jeruzaleme, ktoré Izrael zaviedli na pokraj ďalšej vojny s Gazou, a súvisia s hlbším rozhorčením Palestínčanov od založenia Izraela. Len v Lode bolo zranených najmenej 20 ľudí, vrátane 33-ročnej tehotnej Arabky, ktorá utrpela vážne poranenia hlavy, podľa webu Ynet bola prevezená do nemocnice, kde porodila.

14:35 Štvorica tureckých reportérov sa dostala do nebezpečnej situácie počas potýčok izraelskej polície s palestínskymi demonštrantmi vo východnom Jeruzaleme. Európska aliancia tlačových agentúr v tejto súvislosti dôrazne vyzvala izraelských predstaviteľov, aby chránili "fyzickú integritu a pracovné podmienky" novinárov.

This is Awad Abuselmya. #Israel killed him today in #Gaza. Israeli also killed his, father, mother, brother and sister before. Tonight he will reunite with part of his family, and he will miss the other part. RIP Awad. pic.twitter.com/iF2YsBDjff — Ahmed Alnaouq (@AlnaouqA) May 12, 2021

14:25 Agentúra Reuters okrem toho informovala, že zdravotnícke orgány v Gaze vyšetrujú smrť niekoľkých osôb, ktoré sa mohli nadýchať jedovatého plynu. Majú k dispozícii odobrané vzorky, ktoré skúmajú, aby mohli vyvodiť konečné závery.

13:52 Vzájomné ostreľovanie medzi pásmom Gazy a Izraelom, ktoré sa vystupňovalo od pondelka, si doteraz na izraelskej strane vyžiadalo životy šiestich civilistov a jedného vojaka. Medzi izraelskými obeťami je aj päťročný chlapec z mesta Sderot. Zdravotnícke úrady pásma Gazy, ovládaného hnutím Hamas, vo štvrtok informovali, že pri izraelských náletoch na túto pobrežnú enklávu prišlo o život už 83 ľudí vrátane 17 maloletých. Zranených bolo najmenej 487 ľudí.

Zabitým izraelským chlapcom je iba 5-ročný Ido Avigail. Jeho matka a sestra sú v kritickom stave. Zdroj: FB/Israel Ministry of Foreign Affairs

13:45 Denník The Times of Israel medzičasom informoval, že izraelskej armáde sa vo štvrtok už trikrát podarilo zabrániť teroristickým bunkám z pásma Gazy, aby smerom na Izrael vystrelili protitankovú riadenú strelu. Práve tento typ rakety v stredu zasiahol džíp izraelskej armády pohybujúci sa severne od pásma Gazy. Zahynul pri tom vojak izraelskej armády a zranenia utrpeli ďalšie dve osoby.

13:27 V stredu sa Izraelu pri cielených útokoch podarilo zlikvidovať najmenej 14 dôležitých predstaviteľov a veliteľov Hamasu. Podľa denníka Jerusalem Post medzi nimi boli aj experti podieľajúci sa na programe, ktorý má viesť k posilneniu vojenských schopností hnutia a jeho raketového programu. Ich likvidácia je "pre Hamas veľkou ranou", uviedol pre denník nemenovaný izraelský zdroj.

11:58 Hamas vyzval na ďalšiu celoplošnú palestínsku intifádu - povstanie proti Izraelu. Posledná, v poradí druhá intifáda sa ačala v roku 2000 a trvala päť rokov. V súčasnosti existujú obavy, že nepokoje prerastú do ďalšej vojny. Pri tej poslednej, z roku 2014, zahynuli tisíce ľudí, prevažne obyvateľov Gazy.

11:34 Podľa Times of Israel najšokujúcejšou scénou, ktorá vyvolala u izraelských politikov zhrozenie, boli zábery na stovky židovských extrémistov, ako v meste Bat Jam demolovali majetok svojich arabských spoluobčanov a následne zaútočili na arabského vodiča - vytiahli ho z auta a surovo zbili. Na sociálnych sieťach a v médiách sa objavili aj zábery na davy židov, ako tiahnu ulicami miest Tiberias a Haifa a hľadajú Arabov, aby ich zbili.

11:24 Times of Israel napísal, že Izrael zo stredy na štvrtok zažil najhoršiu noc židovsko-arabského chaosu za mnoho posledných rokov, keď sa uprostred prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu s militantmi v palestínskom pásme Gazy v mnohých mestách odohrali pouličné nepokoje, výtržnosti či protestné zhromaždenia. Ide pritom o mestá, z ktorých niektoré boli považované za symboly spolužitia Arabov a židov. Pouličné nepokoje hlásili z miest Lod, Akko, Jeruzalem, Haifa, Bat Jam, Tiberias i mnohých ďalších. Mnoho ľudí utrpelo zranenia, zatknutých bolo viac ako 400 výtržníkov.

11:15 Izraelský minister obrany Benny Ganc nariadil povolať pohraničné hliadky na posilnenie polície v národnostne zmiešaných mestách, kde v posledných dňoch dochádza k násilnostiam medzi ich židovskými a arabskými obyvateľmi. Uviedol to vo štvrtok denník The Times of Israel. Podľa vyhlásenia Gancovho úradu ministerstvo obrany nesúhlasí s tým, aby sa armádne jednotky využívali ako posila polície, no armáda v prípade núdze polícii pomôže a poskytne jej logistickú podporu.

10:50 Denník Jerusalem Post uviedol, že v noci na štvrtok pokračovali nepokoje v Jeruzaleme i na západnom brehu Jordánu, pričom dva incidenty vyhodnotili izraelské bezpečnostné zložky ako "teroristické". V prvom prípade, ktorý sa odohral neďaleko mesta Nábulus, nožom a strelnou zbraňou ozbrojený Palestínčan strieľal do izraelskej vojenskej hliadky, ktorá ho "neutralizovala". Zranenia utrpeli dvaja izraelskí vojaci. V druhom prípade šlo o pokus o útok nožom v oblasti Judska, pričom páchateľ bol zadržaný.

10:27 Tisíce Palestínčanov sa vo štvrtok ráno zišli v komplexe mešity al-Aksá na Chrámovej hore v Jeruzaleme na modlitby pri príležitosti sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. Mnohí zo zhromaždených mali v rukách palestínske zástavy a skandovali heslá na podporu vojenských operácií radikálov z pásma Gazy.

09:25 Od pondelka zomrelo pri raketových útokoch vedených z pásma Gazy šesť izraelských civilistov a jeden vojak. Izraelská armáda počas svojich operácií zabila asi 30 príslušníkov skupín Hamas a Islamský džihád vrátane niekoľkých vysoko postavených veliteľov. Podľa jej hovorcu "Hamas zámerne umiestňuje vojenské zariadenia do stredu civilistami husto obývaných oblastí pásma Gazy". V tejto súvislosti však izraelská armáda podľa neho prijíma všetky možné preventívne opatrenia, aby počas svojich operácií nezasiahla palestínskych civilistov.

09:22 Izraelská armáda v uplynulých dňoch nasadila k hraniciam s pásmom Gazy ďalšie pozemné jednotky - výsadkárov, pechotu i 7. obrnenú brigádu. Zatiaľ však nepadlo rozhodnutie o ďalšom postupe. Hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus vo štvrtok na brífingu informoval, že palestínski radikáli od začiatku tohto týždňa vystrelili z pásma Gazy na Izrael viac ako 1600 rakiet. Izraelská armáda na to zareagovala zasiahnutím 600 vojenských cieľov v tejto pobrežnej palestínskej enkláve.

09:08 Podľa spravodajského portálu The Times of Israel generálny štáb izraelskej armády sa vo štvrtok oboznámi s plánom možnej pozemnej invázie do pásma Gazy. Tieto plány, ktoré zostavuje divízia pre Gazu a južné velenie, môžu byť následne predložené na zváženie politickému vedeniu Izraela.

09:04 Tunisko, Nórsko a Čína požiadali o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa má konať v piatok z dôvodu stupňujúceho sa napätia medzi Izraelom a Palestínčanmi. Rokovanie bude verejné a so zastúpením Izraela a Palestínčanov. Pre agentúru AFP to v noci na štvrtok uviedli diplomatické zdroje.

08:20 Izraelská armáda informovala o zabitom šesťročnom chlapcovi. Jedna z rakiet vypálených z Gazy zasiahla jeho detskú izbu v meste Sderot.

07:45 Bezpečnostná rada OSN mala v stredu ďalšie mimoriadne zasadnutie o zhoršujúcich sa nepriateľských akciách medzi Izraelom a Palestínčanmi, ale opäť sa nedohodla na spoločnom vyhlásení, pretože s ním nesúhlasili Spojené štáty, kľúčový spojenec Izraela. Podľa viacerých zdrojov bolo 14 z 15 členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN za prijatie spoločného vyhlásenia, zameraného na zmiernenie napätia. USA však pokladajú zasadnutie rady za dostatočný prejav znepokojenia nad situáciou a nemyslia si, že vyhlásenie by "pomohlo situáciu deeskalovať".

07:30 Izraelský bezpečnostný kabinet plánuje zintenzívniť vojenské operácie zacielené na palestínske pásmo Gazy ovládané radikálnym hnutím Hamas. Armáda bude mieriť na "symboly vlády Hamasu" na území pásma Gazy, uviedla izraelská televízna stanica Kanál 12, ktorú citovala tlačová agentúra DPA. Podľa televízie už armáda oznámila, že čoskoro zaútočí na ministerstvo financií v centre mesta Gaza, aby sťažila Hamasu kontrolu nad financiami.

Zomrelo už vyše 70 ľudí

Boje sa začali po nepokojoch v Jeruzaleme v pondelok večer raketovou paľbou z Pásma Gazy na Izrael, ktorý potom začal masívnu vojenskú operáciu proti skupinám Hamas a Islamský džihád. O život prišlo podľa doterajšej poslednej bilancie vyše 70 ľudí a stovky utrpeli zranenia. Vo štvrtok ráno raketa vypálená z Gazy zasiahla izraelské mesto Sderot, v troskách domu zomrel päťročný chlapec, uvádza TJP.

Po celom Izraeli pokračujú potýčky a násilnosti medzi miestnymi Židmi a Arabmi. Polícia kvôli nim zadržala takmer 400 ľudí.

K upokojeniu situácie sa snažia prispieť Spojené štáty. "Vyjadril som ľútosť nad stratou ľudských životov. Zdôraznil som potrebu ukončiť raketové útoky a deeskalovat napätie. Izraelčania a Palestínčania si zaslúžia rovnakú mieru slobody, dôstojnosti, bezpečnosti a prosperity," napísal na twitteri americký minister zahraničia Antony Blinken po telefonáte s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom

I spoke with President Abbas about the ongoing situation in Jerusalem, the West Bank and Gaza. I expressed condolences for the loss of life. I emphasized the need to end rocket attacks and deescalate tensions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 13, 2021

Podpora amerického prezidenta Izraelu

Na stranu Izraela sa vo svojom stredajšom prejave jednoznačne postavil americký prezident Joe Biden. Biden počas telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom odsúdil raketové útoky Hamasu a ďalších teroristických skupín proti Izraelu a vyjadril "svoju neochvejnú podporu bezpečnosti Izraela a zákonným právom Izraela brániť seba a svoj ľud", uviedol Biely dom. Na úvod svojho prejavu prezident Biden vyjadril nádej, že násilie čoskoro ustane.

Izrael kvôli ostreľovaniu odklonil lety z Ben Gurionovho letiska v blízkosti Tel Avivu na letisko na juhu krajiny, koncipovaného ako alternatíva v čase ozbrojených konfliktov, uvádza Reuters.

In response to Israel's attacks in Gaza, a missile fired from Gaza hit the Petah Tikva area of Tel Aviv.#Israel #Palestine pic.twitter.com/5RIZ4FINT5 — Dailyaz (@dailyaz1) May 12, 2021

Hamas a Islamský džihád od pondelkového večera na Izrael vypálili 1500 rakiet, uviedla v stredu neskoro večer izraelská armáda. Ďalších 350 rakiet sa podľa armády nepodarilo odpáliť a "stovky" ich zneškodnil izraelský obranný systém Iron Dome (Železná kupola).