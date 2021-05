VIDEO Nová obava! Môže Izrael zničiť Hamas pozemnou operáciou? TRI RIEŠENIA krvavého konfliktu

VIDEO Hamas postavil svoju raketovú základňu medzi civilistami: Izrael takto zničil cieľ

V predchádzajúcich vojnách v rokoch 2008/2009, 2012 a 2014 išlo vždy o témy vzťahujúce sa ku Gaze. V roku 2018 ale Hamas odštartoval takzvaný Pochod návratu a rozšíril tak svoj program na všeobecnejšiu záležitosť - na právo návratu palestínskych utečencov do domovov svojich predkov v dnešnom Izraeli, čo je jedna z kľúčových tém izraelsko-palestínskeho diplomatického konfliktu. V máji, po zrušení volieb, svoju palebnú silu spojil s Jeruzalemom, obvinil Izrael zo snahy vyhostiť z jeruzalemskej štvrte Šajch Džarráh palestínske rodiny.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mahmoud Illean

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svojou politikou v minulých rokoch pomohol Hamas posilniť a oslabil tak palestínsku samosprávu v Ramalláhu. Obišiel ju a umožnil Kataru posielať do Gazy finančnú pomoc, aby izraelské voľby neohrozovalo násilie zo strany Hamasu. Znormalizoval vzťahy s niekoľkými arabskými štátmi, čo znovu postavilo Ramallah pred hotovú vec. Oboje pomohlo Hamasu upevniť moc.

Benjamin Netanjahu Zdroj: SITA/AP Photo/Yuval Chen, Yediot Ahronot, Pool

Už nejde len o Gazu, ale aj Jeruzalem

To najlepšie, v čo možno v súčasnom konflikte dúfať, je dosiahnutie nezverejnenej dohody, v ktorej obe strany v niečom ustúpia. Nič oficiálnejšie sa čakať nedá, pretože Izrael stále považuje Hamas za teroristickú organizáciu a neuznáva ho. Lenže dosiahnuť prímerie bude ťažšie ako v minulých prípadoch, pretože teraz už nejde len o Gazu, v prípade ktorej Izrael ústupky urobiť môže. Ide aj o Jeruzalem a v tom Izrael neustúpi.

VIDEO Hamas roky budoval sieť podzemných tunelov nazývanú Metro: Izrael ich takto bombardoval

Izrael teraz tlačí svojimi náletmi a dúfa, že oslabený Hamas bude ochotnejší k ústupkom. V minulosti rakety Hamasu zasahovali nanajvýš najbližšie miesta pri hranici, teraz sú schopné doletieť k Jeruzalemu aj ďalej. Naviac je skupina schopná veľmi rýchlej paľby zahlcujúcej raketovú obranu a ochromujúcej izraelské mestá. A k tomu dokáže Izrael destabilizovať podnecovaním násilností medzi izraelskými Arabmi a Židmi.

Tri riešenia konfliktu

Táto nová vojna znamená pre Izrael väčšiu hrozbu než tie minulé a ukazuje, že Hamas ponechaný bez kontroly môže ohroziť existenciu Izraela. Ponúkajú sa tri riešenia, z ktorých ani jedno nie je použiteľné hneď.

1. možnosť

Prvá je mier. Od roku 2007, kedy Hamas začal Pásmu vládnuť, sa predpokladalo, že sa jeho vplyv utlmí, akonáhle vznikne dohoda o dvoch štátoch - Izraela a Palestíny. Hamas by musel prijať existenciu Izraela, alebo ho mala zmiesť vláda, ktorá by dohodu vyjednala, teda samospráva. Mierové rokovania sa ale nevedú, takže táto možnosť padá.

Zdroj: SITA/AP Photo/Adel Hana

Riešením by bolo zjednotenie Hamasu s Fatahom, čo by samospráve umožnilo vrátiť sa do Gazy. Tento scenár je najmenej pravdepodobný. Samospráva sa o to pokúša 14 rokov. Kladie si podmienku, a tou je odzbrojenie Hamasu. Palestínčania majú mať spoločnú ozbrojenú zložku, vysvetľuje analytička Šira Efronová.

Panujú obavy, že by sa mohol Izrael rozhodnúť zničiť Hamas pozemnou operáciou a vrátiť svoju armádu do Pásma, odkiaľ ju stiahol v roku 2005. "Hamas nemôžete zničiť, ak do Gazy nepošlete pozemné jednotky. Lenže potom je problém, ako sa stiahnuť, komu Pásmo odovzdať," povedal brigádny generál Michael Herzog. Kým nebude jasné, kto by mal po Hamase Pásmu vládnuť, musí Izrael riešiť rakety. Keby sa mu totiž podarilo Hamas zničiť a keby sa potom stiahol, mohla by sa k moci dostať oveľa extremistickejšia organizácia. "Izrael si musí svoju stratégiu k Pásmu Gazy dobre premyslieť, Hamas je dôležitý hráč, či sa to páči, alebo nie," povedal Herzog.

2. možnosť

Druhou možnosťou je posilniť pozíciu samosprávy, hovorí Efronová. Radšej než ju obchádzať napríklad ako v prípade katarských peňazí, mal by Izrael rokovať výhradne s ňou, takže by bol Hamas pre zaistenie všetkého potrebného závislý na Fatahu. Izrael môže za mier požadovať ústupky ako čiastočné odzbrojovanie alebo aspon súhlas s tým, že Hamas nebude znovu vyzbrojovať. A to by mohlo byť naviazané na projekty obnovy, súdi Herzog. Možné je tiež obnoviť niekdajší zámer vybudovania prístavu na ostrove, ktorý by nebol ohrozený pri každom vojenskom konflikte a bol by pre investorov bezpečný.

Zdroj: SITA/AP Photo/Khalil Hamra

3. možnosť

A po tretie Izrael môže Hamas uznať a prestať ho považovať za teroristickú organizáciu už preto, akej obľube sa medzi Palestínčanmi teší. V Izraeli takýto krok veľkú podporu nemá, ale je to cesta, ako zmeniť doterajšie vzorce. Všetky tieto riešenia s výnimkou posledného vychádzajú z doterajšej situácie, ktorá už ale nemusí platiť. Pre skupinu, ktorá sľubuje záchranu Jeruzalema, je ponuka ostrovného prístavu nevýznamná.

Izrael musí rozťať gordický uzol

Netanjahu aj minister obrany Bennu Ganca robia dojem, že majú situáciu pod kontrolou, hovoria o útokoch na Hamas, ale nie o jeho zničení. Ani jeden neponúka riešenie gordického uzla, aký predstavuje Hamas a jeho rakety. Pritom je to naliehavý problém, pretože svet situáciu čoraz viac chápe tak, že Izrael je v nej útočník