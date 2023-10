Mali sa brať, no prišiel Hamas a všetko zničil: Srdcervúci odkaz snúbenice, toto povedala nad rakvou svojej lásky!

Hrdinu z Izraela zabili teroristi z Hamasu (Zdroj: Facebook/Benji.Trakenski)

IZRAEL - Už je to desať dní, odkedy zaútočil Hamas na nevinných civilistov v osadách susediacich s Pásmom Gazy. Postupne sa na svetlo dostávajú príbehy ďalších ľudských tragédií, ktoré v sobotu 7. októbra spôsobili teroristi z hnutia Hamas.

Medzi obeťami je aj mladý britsko-izraelský muž menom Benjamin Trakeniski (†32), ktorého rodina a priatelia volali Benji. Podľa britského Daily Mail ho extrémisti z Hamasu bez milosti zastrelili v momente, keď sa pokúšal pomôcť zraneným.

Benji žil v Tel Avive, no v tú sobotu bol práve v kibuci (osade) Be'eri neďaleko Pásma Gazy. Be'eri bola pritom osada patriaca k najviac zasiahnutým útokmi bojovníkmi Hamasu. Zábery odtiaľ obleteli svet. Hamas chodil od domu k domu, strieľal ľudí a páchal zverstvá na ženách i deťoch. Ľudia prosili o život, no teroristi nemali zľutovanie. Izraelský generálmajor Itaj Veruv vypovedal, že do jedného z krytov, v ktorom sa skrývali tínedžeri vrátane 15-tich dievčat, hodil Hamas granát. „V kryte všetci zomreli,“ povedal.

Práve tam sa nachádzal Benji. Keď videl, čo sa deje, nešiel sa ukryť, rozhodol sa pomôcť zraneným a pokúšal sa dostať ich odtiaľ preč. To si všimli ozbrojenci Hamasu a bez milosti ho zastrelili. Mladého muža odvtedy nenazvú inak ako hrdinom. Jeho príbuzní hovoria, že zomrel presne tak, ako žil – pri pomoci druhým.

Benjamin Trakeniski sa mal na jar ženiť. Namiesto svadby jeho príbuzní a snúbenica menom Rotem prichystali pohreb, ktorý sa konal 12. októbra. Na ňom Rotem vyslovila svadobný sľub, ktorý si pre Benjiho chystala na aprílovú svadbu. Keď ho hovorila plakala a spolu s ňou všetci, ktorí sa zúčastnili pohrebu.„Benji mal pozitívny prístup k životu, bol nesmierne čistá, vľúdna duša. Vždy chcel pomáhať druhým a ako žil, tak aj zomrel. Ako hrdina, ktorý v Be'eri zachránil mnoho životov,“ komentoval Benjiho smrť jeden z jeho priateľov. Benjiho pohrebu sa zúčastnil aj bývalý minister pre národnú bezpečnosť Izraela Avigdor Kahalani, ktorý v minulosti velil 7. brigáde, v ktorej slúžil aj Benji. Kahalani vyzdvihol Benjiho hodnoty a statočnosť.