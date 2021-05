Obavy zo šírenia mutácie KORONAVÍRUSU: Vyzývajú na obmedzenie príchodov z tejto krajiny

"Je dôležité, aby sme obmedzili kategórie cestujúcich, ktorí môžu pricestovať z Indie, a aby sme tých, ktorí budú môcť naďalej cestovať, podrobili prísnemu testovaniu a karanténnym opatreniam," píše sa vo vyhlásení EK. Obmedzenia by sa nemali vzťahovať na cestujúcich, ktorí majú na cestu závažné opodstatnenie - napríklad naliehavé rodinné dôvody -, a na osoby, ktorých sa týka medzinárodná ochrana.

VIDEO Slováci opísali svoju skúsenosť s takzvaným dlhodobým covidom

Takisto by sa nemali vzťahovať ani na občanov členských krajín EÚ a na ľudí s dlhodobým pobytom, či na ich rodinných príslušníkov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii sa zdá nákazlivejší ako pôvodný vírus, a označila ho za "znepokojujúci". WHO tiež v stredu uviedla, že tento variant bol zaznamenaný v 44 krajinách a vo všetkých šiestich regiónoch WHO. Počet obetí v spojitosti s ochorením COVID-19 v Indii v stredu presiahol 250.000.