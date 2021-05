FOTO Obamovcom zomrel pes Bo, ktorý im robil spoločnosť v Bielom dome

Obamovci stratili "skutočného priateľa a verného spoločníka", napísal 59-ročný exprezident na Twitteri a pripojil aj fotografie. Bo podľa neho vydržal všetok rozruch spojený so životom v Bielom dome — štekal, ale nehrýzol, mal rád deti a v lete rád skákal do bazéna. Obľuboval zvyšky jedla a mal "skvelú srsť", prezradil Obama.

He was exactly what we needed and more than we ever expected. We will miss him dearly. pic.twitter.com/CHweCxwJ7a — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

"Bol presne to, čo sme potrebovali, a viac, ako sme kedy čakali. Bude nám veľmi chýbať," uzatvoril. Bývalá prvá dáma Michelle Obamová takisto na Twitteri doplnila, že Bo bojoval s rakovinou. Bo nebol jediným psom, ktorý robil Obamovcom spoločnosť v Bielom dome. V roku 2013 sa k nemu pripojil Sunny — tiež portugalský vodný pes.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

Domáce zvieratá — najmä psy — majú v Bielom dome dlhú tradíciu. Pokračuje v nej aj súčasný prezident Joe Biden. Bidenovci majú dvoch nemeckých ovčiakov, ku ktorým čoskoro pribudne mačka. Bidenov predchodca Donald Trump bol prvým americkým prezidentom v novodobých dejinách, ktorého rodina nevlastnila psa.