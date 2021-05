VIDEO Krvavá prestrelka na letisku vo Vancouveri: O život prišiel mladík (†28)

Polícii sa podľa CBC podarilo vypátrať vozidlo, v ktorom unikali podozrivé osoby. Došlo k prestrelke, po ktorej sú podozriví stále na úteku. K zraneniu policajtov nedošlo. Polícia takisto uzatvorila časť priestorov pre medzinárodné a domáce lety, letisko však aj napriek tomu funguje normálne. Incident spôsobil menšie dopravné obmedzenia v okolí letiska.

Shooting at YVR airport Vancouver

RCMP tiež skúma možnú súvislosť medzi streľbou a zhoreným vozidlom, ktoré sa našlo krátko po čine v neďalekom meste Surrey. Incident na letisku by tiež mohol mať spojitosť s prípadmi streľby z uplynulých týždňov pripisovaným členom miestnych gangov.

Zdroj: SITA/Darryl Dyck / The Canadian Press via AP Zdroj: SITA/Darryl Dyck / The Canadian Press via AP

Medzinárodné letisko Vancouver sa nachádza na ostrove Sea Island v štáte Britská Kolumbia asi 12 kilometrov od centra Vancouveru. Po Pearsonovom medzinárodnom letisku v Toronte to je druhé najrušnejšie letisko v Kanade, vybavujúce denné lety do Ázie, Európy, Oceánie, Spojených štátov, Mexika a na ostatné letiská v Kanade.