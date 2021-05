KORONAVÍRUS V Nemecku by mohlo začať očkovanie tínedžerov od 12 rokov do konca augusta

Ilustračné foto

BERLÍN - Nemecko sa bude snažiť do konca augusta spustiť očkovanie proti koronavírusu pre tínedžerov od 12 rokov. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn po stretnutí ministrov zdravotníctva spolkových krajín v Berlíne. Spahn uviedol, že Nemecko by chcelo s takouto vakcináciou začať, hneď po tom, ako ju odsúhlasí Európska lieková agentúra (EMA), informovala agentúra AFP.