Pápež František: Boh nerobí rozdiely medzi občanmi a utečencami

Pandémia koronavírusu podľa Františka ukázala, ako je idea ľudskej spolupatričnosti "rozdrobená a zmrzačená", pričom chudobní a marginalizovaní za to "platia najvyššiu cenu". Myšlienka spolupatričnosti sa podľa pápeža rozpadá pod vplyvom krátkozrakých a agresívnych foriem nacionalizmu a radikálneho individualizmu. František pritom zdôraznil, že práve utečenci obohacujú vieru, cirkev, ako aj jeden druhého.

I have wished to devote the Message for this 107th World Day of #Migrants and #Refugees to the theme: "Towards An Ever Wider 'We', in order to indicate a clear horizon for our common journey in this world.