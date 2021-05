Pápež pobozkal tetovanie na predlaktí ženy, ktorá prežila holokaust

Keď Maksymowiczovú v roku 1943 deportovali do Auschwitzu, nemala ešte ani tri roky. K jej emotívnemu stretnutiu s pápežom došlo po audiencii na nádvorí Apoštolského paláca, keď si vyhrnula rukáv a František sa sklonil a pobozkal číslo vytetované na jej predlaktí. Žena ho následne spontánne objala.

Pápež položil ruku na jej hlavu a strávil s ňou v rozhovore niekoľko minút predtým, než nádvorie opustil. František navštívil koncentračný tábor Auschwitz v roku 2016. Sám prešiel cez vstupnú bránu s nápisom "Arbeit macht frei" (Práca oslobodzuje), kadiaľ prešiel viac než milión ľudí, najmä židov, predtým, než boli zabití nacistami, píše AFP.

Lidia Maksymowiczová o skúsenostiach v tábore smrti hovorila počas uplynulého Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Do tábora sa dostala po tom, čo jej rodinu v Bielorusku zatkli a obvinili z podpory partizánov.

Bola jedným z detí, ktoré sa museli podrobiť pokusom lekára Josefa Mengeleho, známeho ako "anjel smrti". "Všetky deti vedeli, kto bol Mengele, a pociťovali voči nemu hrôzu. Vnímam to tak, že mojou misiou je rozpovedať tento príbeh, dlhujem to tým, ktorí zomreli," uviedla Maksymowiczová v januári počas online rozhovoru s mladými Talianmi. Po tom, čo bola z tábora vyslobodená, ju adoptovala poľská rodina. Vo veku 18 rokov sa opäť stretla so svojou matkou vďaka ich tetovaniam, ktoré obsahovali po sebe idúce čísla.