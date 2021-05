Chlapček (3) vypadol z piateho poschodia: VIDEO Dráma na ulici! Ako mohol toto prežiť?

NEW YORK - V New Yorku vypadol z okna na piatom poschodí malý chlapec. Jose akoby zázrakom pád prežil. Monitorovacia kamera natočila hrozné scény.

Sú to šokujúce obrázky, ktoré v pondelok nasnímala kamera v New Yorku. Trojročné dieťa vypadlo z okna v byte na piatom poschodí. Malý chlapec akoby zázrakom prežil. Zlomil si iba nohu.

Markíza zachytila pád

K hroznej udalosti došlo na ulici East Tremont Avenue v Bronxe. V tom čase bol chlapec v byte so svojou tetou a sestrou Miou. Zatiaľ čo jeho teta pripravovala jedlo v kuchyni, Jose vraj odišiel do spálne. Tam vraj vypadol von z okna. Markíza podľa svedkov zachytila ​​chlapcov pád. To mu pravdepodobne zachránilo život.

Kamerový záznam zverejnený NBC New York a ďalšími médiami ukazuje chlapca s Downovým syndrómom, ako leží na zemi a plače. Snaží sa vstať. Okoloidúci obkolesujú malého chlapca. Rodina ho okamžite previezla do nemocnice. Tam ho lekári starostlivo skontrolovali. Okrem zlomeniny stehennej kosti však neutrpel žiadne zranenia.