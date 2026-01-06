Eštok spochybňuje Kotlárovu prácu: Hovorí o možnej výmene splnomocnenca

BRATISLAVA - Ak splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal tlačiť aj na Kotlára, polícia si svoju prácu robí. V rozhovore to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Musí si aj pán Kotlár uvedomiť, že jeho úloha je najmä prešetrenie pandémie z hľadiska toho manažovania, prečo sa tu stalo to, že na Slovensku zomrelo zbytočne 20-tisíc ľudí, keď sa mohla manažovať pandémia ako v Dánsku, aby nezomrelo toľko. Čiže toto je úloha, ktorú pán Kotlár má,“ uviedol Šutaj Eštok.
Ako minister doplnil, na otvorený spor so splnomocnencom vlády aktuálne nevidí dôvod. „Práve naopak, vidím dôvod a zmysluplnosť v tejto agende. Len ju už musí doručiť konečne. To my ako Hlas od neho plne očakávame, aby sa sústredil na tú manažérsku časť pandémie, nie na tú medicínsku,“ vyhlásil minister.