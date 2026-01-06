Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Protesty v Iráne si vyžiadali najmenej 27 obetí: Medzi nimi sú aj deti

Demonštranti počas protestu v Teheráne.
Demonštranti počas protestu v Teheráne. (Zdroj: TASR/AP/Fars News Agency)
PARÍŽ - Iránske bezpečnostné sily od začiatku najnovšej vlny protestov zabili najmenej 27 ľudí vrátane piatich maloletých. V utorok to uviedla nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR), informuje agentúra AFP.

„Najmenej 27 protestujúcich bolo zabitých streľbou alebo inými formami násilia, ktoré páchali bezpečnostné sily v ôsmich provinciách. Potvrdilo sa, že päť zo zabitých boli deti,“ uviedla IHR po 10 dňoch protestov. Podľa jej informácií bolo zadržaných viac ako 1000 ľudí. Na základe oficiálnych oznámení v iránskych médiách bolo od začiatku protestov zabitých najmenej 12 ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl.

IHR obvinila bezpečnostné sily zo zabitia najmenej šiestich ľudí v sobotu pri jedinom incidente, keď strieľali do davu v okrese Malekshahi v západoiránskej provincii Ilam. V nedeľu tam údajne bezpečnostné sily vykonali raziu v nemocnici, kam boli prevezení zranení demonštranti a niekoľkých zatkli. Zakladateľom a riaditeľom IHR je neurovedec Mahmúd Amiry-Moghaddam, ktorý z Iránu do Nórska emigroval s rodinou ešte ako dieťa.

Demonštrácie na viac ako 20 univerzitách

Demonštrácie koncom decembra vyvolala ekonomická kríza a z Teheránu sa rozšírili do najmenej 26 z 31 provincií. Podľa IHR študenti demonštrujú na viac ako 20 univerzitách. Súčasné protesty sú najsilnejšie od 16. septembra 2022, keď smrť 22-ročnej Mahsy Aminiovej v policajnej väzbe vyvolala celoštátne demonštrácie. Zadržala ju mravnostná polícia, pretože údajne nemala správne na hlave hidžáb, čiže šatku zakrývajúcu vlasy. IHR uviedla, že vtedy potvrdila viac ako 550 zabití, mnoho účastníkov bolo za účasť na protestoch odsúdených.

