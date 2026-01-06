Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri obrali klientov TEJTO poisťovne o stovky eur! Podvodný mail vyzerá takmer dokonale

Ilustračné foto
PRAHA – Začiatkom nového roka straší klientov významnej českej poisťovne správa, ktorú im zasielajú hackeri. V rámci nej mal vzniknúť údajne preplatok, ktorý má danému klientovi prísť naspäť na účet. Odhaliť podvodnú správu je pritom veľmi zložité. Poisťovňa, ktorej meno zneužívajú hackeri na osobný prospech, upozorňuje svojich klientov na niekoľko nepresných detailov. Následne si vedia overiť, či ide o podvod.

Od Nového roku prešlo len pár dní a hackeri už naplno rozbehli kyberšikanu. V susednej Českej republike stále zneužívajú meno Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby vylákali od jej klientov peniaze. Mnohým už prišiel podvodný mail, ktorý vyzerá na prvý pohľad skutočne ako od VZP. 

"Počas kontroly Vašich zaplatených poistných príspevkov a zaznamenaných výdajov sme zistili, že máte nárok na vrátenie preplatku od VZP. Tento nárok je platný a finančné prostriedky sú pripravené na vyplatenie," uvádza sa v podvodnom maili. 

Na vrchnej strane podvodnej e-mailovej správy sa nachádza logo VZP ČR a pod ním stojí červený nápis "nárok na vrátenie preplatku". Čiastka je až prehnaná, no jej vysoká suma má nalákať čo najviac klientov. Na podvodné správy, s ktorými nemá VZP nič spoločné, začali už na sociálnych sieťach upozorňovať aj samotní klienti. V tomto konkrétnom prípade ide o viac ako 11 300 Kč (486 eur), pričom pod sumou je uvedené aj referenčné číslo českej zdravotnej poisťovne. 

Radšej si to overte  

VZP ČR pre Novinky uviedla, že rozpoznať podvodnú správu sa dá na základe viacerých drobných detailov. V prvom prípade by si mali poškodení klienti skontrolovať telefónne čísla uvedené v maily. To totiž patrí UniCredit Banke. Pokiaľ si ale nie ste istí, môžete zavolať priamo do poisťovne a overiť si, či skutočne máte nárok na preplatok. Rozhodne sa neodporúča volať na číslo uvedené v e-maily, ale radšej si ho dohľadať na oficiálnych stránkach. 

Poškodení klienti

Podobná kyberšikana straší Českú republiku už niekoľko mesiacov. V lete minulého roku sa o tom presvedčil aj istý klient poisťovne zo Šumperka. Ten klikol na odkaz v správe, ktorý ho presmeroval  na link, kde mal vyplniť osobné údaje (bydlisko, e-mail, telefónne číslo) a všetky údaje k platobnej karte. "Následne dostal správu na potvrdenie platby, ktorú bohužiaľ schválil. Pri kontrole účtu zistil, že mu neprišlo, ale zmizlo 12-tisíc Kč (497 eur)," uvádza polícia. 

V mnohých prípadoch navyše nemusí ísť len o e-maily. Hackeri obťažujú ľudí aj cez SMS správy a aplikáciu Whatsapp. Poisťovňa sa už od oboch dištancovala. "Obsahom SMS je aj odkaz na falošnú webovú adresu, kde sa má údajná transakcia vykonať. Upozorňujeme našich klientov, aby tieto správy ignorovali a rozhodne cez nich nevykonávali žiadne finančné transakcie. Uvedená webová adresa je falošná!" uvádza VZP ČR. Okrem toho dáva ako príklad na podvodnú webstránku "vzp-portal.online".

1 euro = 24,15 Kč

