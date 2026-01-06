Alarmujúci nárast: Žltačka typu A si v Česku vyžiadala desiatky obetí

PRAHA - V súvislosti so žltačkou typu A v Česku vlani zomrelo 36 ľudí, rok predtým len dvaja. Celkom sa infekčným ochorením v období od 1. januára 2025 do 4. januára 2026 nakazilo 3266 osôb, pričom najviac prípadov bolo hlásených v októbri. V utorok to v súhrnnej správe uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ) s tým, že počet nových prípadov sa v posledných týždňoch spomalil.
SZÚ podotkol, že nahlásené prípady hepatitídy typu A za minulý rok výrazne prevýšili priemerné aj maximálne počty z rokov 2018 až 2024. Napríklad v roku 2024 bolo nakazených päťkrát menej. Najväčší počet infikovaných bol vo vekovej skupine 35-39 rokov, prípady však boli hlásené vo všetkých vekových skupinách vrátane detí do jedného roka. Tých sa nakazilo 14.
Z celkového počtu 3256 pacientov za rok 2025 bolo hospitalizovaných 77 percent. SZÚ podotkol, že z 36 ľudí, ktorí infekcii podľahli, bolo 30 mužov a šesť žien. Vo všetkých prípadoch išlo o dospelé osoby. „K väčšine úmrtí došlo u osôb s rizikovým správaním alebo s chronickým postihnutím pečene. Práve u týchto osôb môže mať vírusová hepatitída typu A závažnejší až fatálny priebeh. Riziko závažného priebehu a úmrtia narastá s vekom a je vyššie u osôb s chronickým ochorením pečene alebo oslabenou imunitou,“ zdôraznil ústav.
Aktuálnu „zlepšenú“ epidemiologickú situáciu podľa neho zrejme ovplyvnili vianočné sviatky a prázdniny. Vzhľadom na vysoké počty stretnutí počas sviatkov a relatívne dlhú inkubačnú dobu sa v priebehu nasledujúcich týždňov dá podľa SZÚ očakávať nárast počtu prípadov. „Zo skúseností z predchádzajúcich rokov je počas roku 2026 možné predpokladať postupný pokles hlásených prípadov ochorenia (utlmenie epidémie),“ dodal ústav.