Rodinné vládnutie pokračuje: Kadyrov vymenoval svojho 20-ročného syna za vicepremiéra

MOSKAVA - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v pondelok oznámil, že za úradujúceho podpredsedu vlády Čečenska vymenoval svojho 20-ročného syna Achmata. Informuje o tom web The Moscow Times.
Achmat Kadyrov si ponechá aj post ministra telesnej kultúry a športu, ktorý prevzal v roku 2024 vo veku 18 rokov. Od zimy 2024 zastáva aj funkciu ministra pre záležitosti mládeže. Kadyrov za úradujúceho podpredsedu vlády vymenoval aj Achmeda Dudajeva, ministra národnej politiky, vonkajších vzťahov, tlače a informácií.
Mladší brat Achmata Adam (18) za posledné dva roky zastával najmenej sedem oficiálnych pozícií. Prvýkrát bol vymenovaný za šéfa otcovej bezpečnosti v roku 2023. V tom istom roku sa objavilo video, ako surovo bije mladistvého muža obvineného zo spálenia Koránu. Zbitého Nikitu Žuravela odsúdili na tri a pol roka väzenia. Ramzan Kadyrov vládne Čečensku s rozsiahlou autonómiou od roku 2007 výmenou za úplnú lojalitu voči Kremľu a pokoj na Kaukaze. Exilové médiá zdokumentovali prepychový životný štýl jeho rodiny vrátane luxusných áut, drahých hodiniek a extravagantných svadieb.
Zradilo ho zdravie
V posledných dňoch zosilneli debaty o zdraví Ramzana Kadyrova. Exilový spravodajský web Novaja Gazeta Europe informoval, že bol urgentne hospitalizovaný v Moskve v predvečer výročného zasadnutia Štátnej rady, ktorému predsedal prezident Vladimir Putin 25. decembra. „V Moskve ho ledva oživili, potom sa vrátil domov a odvtedy sa na verejnosti neukázal,“ citovala Novaja Gazeta svoj zdroj. Kadyrov správy o zlom zdravotnom stave popiera. V sobotu zverejnil jeho oficiálny telegramový kanál videozáznam, na ktorom sa zúčastňuje na otvorení islamskej školy. Na záberoch Kadyrov nehovorí a používa palicu.