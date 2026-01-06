ŠOKUJÚCE Vodič (ne)blokoval sanitku? Záchranári meškali k pacientovi s AKÚTNYM problémom! Podľa polície je všetko inak

OSTRAVA – Na celom svete funguje v rámci dopravných predpisov zásada, že sanitka so zapnutými majákmi a sirénou má prednosť pred civilnými vozidlami. V susednej Českej republike sa ale na takýto vzniknutý problém pozreli komplexne. Od polície prišlo následne veľmi prekvapivé vyhlásenie.
Počas silvestrovskej noci nastala na jednom zo sídlisk v Ostrave situácia, ktorá bude mať zrejme ešte dohru. V čase svetelnej šou na oblohe, prechádzala pomedzi paneláky sanitka so zapnutými majákmi aj sirénou. Na jednej z menších križovatiek ju zablokovalo civilné vozidlo, ktoré stálo mimo vyhradeného parkovania. Informujú o tom české Novinky, ktoré poskytli vyjadrenia oboch strán aj českej polície.
Zdieľané video
Záchranári neboli schopní vozidlo obísť a preto museli čakať, kým k nemu príde vodič, naštartuje a uvoľní im cestu. I keď celý tento incident trval necelú minútu, podľa zdravotníckeho personálu rozhodujú v takýchto prípadoch doslova sekundy. Ako uvádza Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, "posádka sanitky sa ponáhľala k pacientovi s akútnymi neurologickými ťažkosťami".
Výjazd sa navyše konal v čase novoročného ohňostroja, kedy bolo v uliciach veľa ľudí. Záchranári už tušili, že výjazd na ulicu Dr. Martínka bude zložitejší ako obvykle. Práve tam ich mal na miestnej zastávke čakať spomínaný pacient.
"V priestore kruhového objazdu musela sanitka zastaviť úplne. Vodič osobného vozidla, ktorý prejazd blokoval, sa ponevieral okolo a chvíľu trvalo, kým pochopil, že sanitka skutočne neprejde. Aj z dostupného videa je zrejmé, že sa veľmi neponáhľal," uviedol hovorca záchranky Lukáš Humpl s tým, že nevhodným parkovaním vozidla a následnej pomalej reakcii, spôsobil vodič meškanie niekoľko minút.
Prišiel sa ospravedlniť na políciu, tá stojí na jeho strane
Z celého incidentu sa zachoval videozáznam, ktorý bol poskytnutý aj štátnej polícii. Tá ale vidí celú situáciu v celkom odlišnom svetle. Podľa mužov zákona zle parkujúci vodič nespôsobil meškanie sanitky v podobe niekoľkých minút.
Záchranka podľa policajtov opisuje celú situáciu v rozopre so skutočnosťou. Navyše dňa 6. januára sa vodič sám počas dopoludňajších hodín prihlásil na linku 158. "Celá vzniknutá situácia ho veľmi mrzí," uviedla hovorkyňa ostravskej polície Eva Michalíková.
"Pri dôkladnom prehratí záznamu sme zistili, že vodič síce stál vedľa odstaveného vozidla, ale na prichádzajúcu sanitku ihneď zareagoval. Nasadol do vozidla a umožnil prejazd," uviedla a dodala, že na internete koluje neúplný záznam celej situácie. Stanovisko mali muži zákona spraviť po vzhliadnutí celého záznamu, ktorý verejnosti nie je dostupný.
Prípad je naďalej v stave vyšetrovania. Vodič je podozrivý zo spáchania priestupku, pretože stál na mieste, kde to nebolo dovolené. "Nie je ale pravda, že by svojím konaním zapríčinil meškanie sanitky, ako tvrdia záchranári," uvádza polícia.
Ako to videli záchranári a široká verejnosť
Posádka sanitky má na celú vec diametrálne odlišný názor. Vodič bol podľa hovorcu Humpla veľmi neohľaduplný. "Do vozidla nastupoval pomaly a dlho mu trvalo aj kým naštartoval a konečne sa rozbehol. Nie je dôvod sa mu ospravedlňovať. Máme vlastné záznamy z palubnej kamery, ale nezverejníme ich, pretože ide o interné záležitosti," dodal.
Na inkriminovanom mieste mala mať sanitka minútové meškanie, no pre zle parkujúce vozidlá na sídlisku mala doraziť za pacientom až o 3 minúty neskôr. Polícia zrejme neberie do úvahy vyjadrenia širokej verejnosti, ktorá je celou situáciou pobúrená:
"Ešte telefonuje, k***t. No to je riadny retard, ide do toho auta, akoby bol na prechádzke. Boha."
"Pokuta a doživotný zákaz jazdiť"
"Ako môže byť niekto tak bezohľadný?"
"Vytiahnuť z auta a prefackať. Toto nikdy nepochopím, pritom ide veľakrát o sekundy."