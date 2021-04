Španielsko skúma miešanie dvoch rôznych vakcín proti KORONAVÍRUSU

Výskumníci zo španielskeho Inštitútu Karola III. chcú zistiť účinky miešania vakcín od rôznych výrobcov, keďže hľadajú náhradnú druhú dávku - dôvodom je výskyt veľmi zriedkavých krvných zrazenín v mozgu spájaných s očkovacou látkou od AstraZenecy. Odborníci vyhlasujú, že riziká vakcíny od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti sú menšie než riziko krvnej zrazeniny, ktorému čelia zdravé ženy užívajúce antikoncepciu.

Do štvrtka dostalo vakcínu od Pfizeru/BioNTechu ako druhú dávku celkovo 400 ľudí, pričom 200 ďalších ľudí v rámci štúdie zaradili do kontrolnej skupiny, oznámilo v piatok španielske ministerstvo zdravotníctva. Do štúdie je zapojených päť hlavných nemocníc po celom Španielsku a výsledky sa očakávajú v polovici mája. Prvú dávku vakcíny od AstraZenecy dostali v Španielsku približne dva milióny ľudí vo veku do 60 rokov, kým španielske úrady jej používanie v tejto vekovej skupine zastavili. Jednotlivci, ktorým vpichli prvú dávku od AstraZenecy 8. februára, by mali dostať druhú dávku 8. mája, ako uvádza výrobca v odporúčaniach. Úrady vravia, že odklad druhej dávky je bezpečný.