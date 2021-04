Navaľnyj sa ukázal prvýkrát po uväznení: FOTO Vychudnutý a strhaný! Hladovka ho takto zničila

Moskovský súd prejednával odvolanie opozičného predáka proti februárovému rozsudku, podľa ktorého má Navaľnyj zaplatiť pokutu za ohováranie vojnového veterána. Novinári po zhliadnutí záberov z konferenčného hovoru zhodne konštatovali, že Navaľnyj po niekoľkých týždňoch hladovky výrazne schudol, informovala agentúra RIA Novosti.

Navaľnyj hovoril prostredníctvom videokonferencie aj o svojom stave po ukončení protestnej hladovky. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy Navaľnyj už niekoľko dní žiada o kúsok jablka, ale vo väznici mu zatiaľ nevyhoveli. Svojej manželke Juliji Navaľnyj povedal, že maximum toho, čo teraz smie dostať, je bujón a kaša. Vyjadril sa tiež, že teraz váži, ako keď bol v siedmej triede.

Podľa Navaľného je kauza vykonštruovaná

Rozhlasová stanica Echo Moskvy pripomenula, že Navaľnyj sa objavil naživo prvýkrát odvtedy, ako ho previezli do väzenského zariadenia IK-2 pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti. Doteraz sa s ním mohli stretnúť len príbuzní a advokáti. V odvolacom konaní, ktoré sa vo štvrtok začalo pred súdom v Moskve, Navaľnyj namietal proti verdiktu v prípade ohovárania vojnového veterána Ignata Arťomenka. Podnetom na Navaľného trestné stíhanie v tejto kauze boli jeho komentáre k reklamnému spotu štátneho televízneho kanála RT na podporu hlasovania za dodatky k ústave. Navaľnyj vtedy v príspevku na sociálnej sieti Telegram a Twitter označil ľudí, ktorí v ňom účinkovali, za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny", "ľudí bez svedomia" a "zradcov". V spote sa objavil aj veterán Ignat Arťomenko.

Podľa spravodajského portálu Mediazona veterán Ignat Arťomenko pred vyšetrovateľmi vypovedal, že Navaľného vyhlásenie "nezodpovedá skutočnosti, hanobí jeho česť a dôstojnosť, pričom viedlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu". V prípade ohovárania veterána 2. svetovej vojny súd nariadil Navaľnému zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (približne 9500 eur). Navaľného obhajoba súdu vo štvrtok súdu predložila závery expertízy súdneho znalca, podľa ktorého niektoré z Arťomenkových podpisov vo vyšetrovacích materiáloch sú sfalšované inou osobou. Navaľnyj chcel aj takto presvedčiť súd, že celá kauza voči nemu je vykonštruovaná a politicky motivovaná. Podľa Echa Moskvy sudkyňa priradila túto expertízu k spisu.

Súd odvolanie zamietol

Súd v Moskve vo štvrtok uvedené odvolanie zamietol. Navaľného obhajoba žiadala o zrušenie rozhodnutia súdu, a to pre nedostatok dôkazov. Chcela tiež dosiahnuť, aby jej mandant bol zbavený obvinení. Trest vynesený nad Navaľným je podľa jeho advokátov nezákonný, nespravodlivý a bol vynesený v rozpore s právnym poriadkom. Zástupkyňa prokuratúry označila argumenty obhajoby za neodôvodnené. Rozsudok nad Navaľným bol podľa jej názoru vynesený legálne v súlade so všetkými procesnými normami.

Nové trestné stíhanie

Medzičasom sa na Navaľného webovej stránke objavila informácia, že Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal proti Navaľnému a jeho spolupracovníkom Leonidovi Volkovovi a Ivanovi Ždanovovi nové konanie - vo veci vytvorenia neziskovej organizácie, ktorá zasahuje do práv občanov. Podľa zverejnených dokumentov bola táto kauza otvorená ešte 4. februára. Navaľného tím sa k tejto informácii dostal počas oboznámenia sa s materiálmi kauzy, ktorá súvisí s tvrdeniami prokuratúry, že Navaľným založené nadácie a sieť jeho štábov v regióne by mali by súdom označené za extrémistické a tým aj zakázané.

V prípade, že tak súd rozhodne, nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG) budú postavené na roveň džihádistickým organizáciám Islamský štát a al-Káida, ktorých činnosť je v Rusku je zakázaná. Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli už FBK i FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov. Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 sa platnosť zákona rozšírila aj na médiá.

Navaľného tím rozpúšťa jeho štáby v regiónoch

Štáby, ktoré v regiónoch Ruska založil väznený opozičný politik Alexej Navaľnyj, vo svojej doterajšej podobe končia. Na kanáli na internetovej platforme YouTube to vo štvrtok oznámil Navaľného spolupracovník Leonid Volkov. Podľa spravodajského portálu RBK Volkov vysvetlil, že ide o reakciu na rozhodnutie prokuratúry, ktorá pozastavila činnosť siete regionálnych štábov. Pre štáby to je "smrtiaci úder". Spresnil, že ak by Navaľného štáby pokračovali vo svojej činnosti, jeho zamestnancom alebo sympatizantom by okamžite hrozilo stíhanie pre podozrenie z extrémizmu a trestnoprávne dôsledky. Nepomôže ani rebranding, lebo "by to boli odborníci z Vyšetrovacieho výboru (Sledkom - ruská obdoba amerického FBI), ktorí by rozhodovali, či ide o novú organizáciu alebo nie".

Vybudovanie siete regionálnych štábov trvalo podľa Volkova štyri roky. Pôvodne boli vytvorené na podporu účasti Navaľného na kampani pred prezidentskými voľbami, v ktorým ho však napokon ani nezaregistrovali ako kandidáta. Neskôr sa štáby v regiónoch zaoberali aj miestnou agendou, najmä podozreniami z korupcie alebo nedbanlivosti štátnych úradníkov. Volkov dodal, že niektorí aktivisti v Navaľného štáboch sa medzičasom vypracovali na vplyvných regionálnych lídrov a boli zvolení za poslancov zastupiteľstiev. Na margo ďalšieho fungovania štábov Volkov uviedol, že ústredie ich ponecháva samých na seba a už ich nebude financovať. Zároveň vyjadril presvedčenie, že napriek tomu zvládnu svoje úlohy. "Najsilnejší prežijú a stanú sa ešte silnejšími," uviedol Volkov.