Navaľnyj žaluje vedenie väznice za zákaz, ktorý sa týka jeho advokátov

MOSKVA - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj podal žalobu na vedenie nápravného tábora IK-3 v meste Vladimir za to, že jeho právnikom neumožní brať si na stretnutia s ním mobilné telefóny a notebooky. Sťažnosť bola podaná v stredu na miestnom súde, uviedol vo štvrtok pre spravodajský portál Novaja gazeta Navaľného právnik Vadim Kobzev.

Kobzev vysvetlil, že tím Navaľného právnikov je presvedčený, že takýmto konaním vedenia väznice bolo porušené právo ich mandanta na kvalifikovanú právnu pomoc. Konštatoval, že "počas celého obdobia Navaľného zadržiavania v tábore IK-3 ho právnici navštevovali takmer denne a žiadali, aby mohli mať pri sebe mobily a notebooky". Ich žiadosť väzenské úrady zakaždým zamietli.

Existuje pritom rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorým sa ruší platnosť doložky vnútorných predpisov väzníc zakazujúcej právnikom nosiť takéto komunikačné prostriedky. Podľa Kobzeva to jednoznačne znamená, že právnici v Rusku majú povolené nosiť do väzníc telefóny a notebooky. Navaľnyj skončil za mrežami po tom, čo moskovský súd vo februári vyhovel žiadosti federálnej väzenskej služby a zmenil mu podmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Na základe tohto rozsudku sa Navaľnyj dostal najprv vo väzenského tábora IK-2 pri meste Pokrov.

Neskôr mal zdravotné problémy a vyhlásil protestnú hladovku požadujúc, aby ho vyšetrili nezávislí lekári. Nedávno, už po skončení hladovky, bol Navaľnyj prevezený do nemocnice väzenského tábora IK-3. Na budúci týždeň (19. mája) sa uskutoční predbežné súdne pojednávanie vo veci Navaľného sťažnosti voči jeho zaradeniu do kategórie väzňov so sklonom k úteku, uviedol denník Kommersant.