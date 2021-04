AKTUÁLNE Odvetný krok Ruska: Moskva vyhostí troch slovenských diplomatov! Korčok reaguje

MOSKVA - Rusko vyhostí troch pracovníkov slovenského veľvyslanectva v Moskve v odvete za gesto solidarity Slovenska s Českou republikou v kauze výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach. Územie Ruska budú musieť do týždňa opustiť aj dvaja zamestnanci litovského veľvyslanectva a po jednom zamestnancovi diplomatických misií Lotyšska a Estónska.

"(Veľvyslanec) Ľubomír Rehák bol informovaný, že ako odvetné opatrenie boli traja zamestnanci slovenskej ambasády v Moskve vyhlásení za neželané osoby. Bolo im oznámené, že územie Ruska musia opustiť do 5. mája 2021," uvádza sa vo vyhlásení rezortu ruskej diplomacie.

"Veľvyslanci Ľubomírovi Rehákovi bolo povedané, že rozhodnutie slovenských úradov prejaviť pseudosolidaritu s Českom a jeho provokačnou protiruskou kampaňou poškodzuje tradične priateľské rusko-slovenské vzťahy a konštruktívnu bilaterálnu spoluprácu," uviedlo ministerstvo podľa TASS.

"Vedúcim diplomatických misií bol tlmočený rezolútny protest proti provokatívnemu a neodôvodnenému vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev v týchto pobaltských štátoch," konštatovalo ďalej ruské ministerstvo. Vilnius, Riga a Tallinn podľa neho "pokračujú v otvorene nepriateľskom kurze voči našej krajine a nevyberané kroky proti Rusku skrývajú za pseudosolidaritu s Českou republikou".

Reakcia Slovenska

Vyhostenie troch diplomatov zo slovenského veľvyslanectva v Moskve berie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na vedomie. Poukázal, že ide o recipročný symetrický krok z hľadiska jeho rozsahu i času, ktorý dostali diplomati na opustenie Ruska. Ubezpečil, že slovenskí príslušníci diplomatických misií pôsobia striktne v súlade s medzinárodnými normami. Želá si, aby vzťahy s Ruskou federáciou boli založené na vzájomnom rešpekte a spolupráci.

"Samozrejme, že je to zásah do chodu našej ambasády, pretože traja kolegovia, ktorí budú musieť opustiť Ruskú federáciu, nám budú chýbať, ale verím, že sa s tým vyrovnáme, rovnako ako tomu bolo v auguste minulého roka, keď sme pristúpili my a ruská strana odpovedala rovnakým spôsobom. Urobím maximum preto, aby naša ambasáda v Moskve fungovala," vyhlásil Korčok s tým, že ide o situácie, ktoré diplomacia pozná.

Korčok na spoločnej tlačovej konferencii s novým českým ministrom zahraničných vecí Jakubom Kulhánkom povedal, že sa bude zaujímať o ďalšie kroky v kríze česko-ruských vzťahov. Slovensko podľa Korčoka urobilo to, čo avizovalo, dodal, že sme v našej reakcii stáli na správnej strane a konali sme aj na základe závažnych informácií slovenských spravodajských služieb. Kulhánek označil slovenskú reakciu za veľmi komplexnú, takisto ocenil podporu Bratislavy v rámci vyjednávaní o oficiálnych vyhláseniach EÚ a NATO.

Česko-ruská roztržka

Česko-ruská roztržka sa začala po oznámení Prahy, že z výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú dôvodne podozriví agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU. Česko a Rusko si následne vzájomne vypovedali desiatky diplomatov. Na znamenie solidarity s ČR vypovedali minulý týždeň ruských diplomatov aj Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.

Ich veľvyslancov si na dnes predvolalo ruské ministerstvo zahraničia. "Môžem povedať len to, že schôdzka bola profesionálna. Ruskí kolegovia splnili svoju úlohu, my sme si ich vypočuli a poskytli svoje vyjadrenie, a to bolo všetko. Budeme svoje metropoly informovať," povedal lotyšský veľvyslanec po stretnutí, ktorá podľa agentúry TASS trvala približne 45 minút.

Moskva zatiaľ nereagovala na rumunské rozhodnutie zo začiatku týždňa. Aj Bukurešť už vyhostila jedného z ruských diplomatov.