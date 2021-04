Žena (43) záhadne zmizla: FOTO Veľký šok v krajine! Ľudia sú zhrození z údajného vraha

KODAŇ - Dánsky luteránsky kňaz bol obžalovaný z vraždy svojej manželky (43), hoci jej telo sa nikdy nenašlo. Dôkazy proti Thomasovi Gotthardovi (44) sú dostatočne závažné na to, aby mohlo byť začaté stíhanie, uviedla prokurátorka Anne-Mette Seerupová.

Hoci vyšetrovatelia telo nenašli, a teda nepoznajú ani pravdepodobný spôsob vraždy, našli dôkazy, "ktoré sú pre nás dostačujúce", ​​povedala prokurátorka. Gotthard tvrdí, že jeho žena Maria Fromová Jakobsenová opustila ich dom vo Frederikssunde, severozápadne od Kodane, 26. októbra v stave skľúčenosti.

Keď sa psychologička neobjavila ani na oslave narodenín jedného z ich dvoch detí o tri dni neskôr, jej sestra ohlásila zmiznutie. Nezvestná podľa polície doma nechala svoj mobilný telefón, počítač aj kreditné karty.

Gottharda tri týždne po zmiznutí manželky zatkli, čo v severskej krajine vyvolalo rozruch. Zadržali ho potom, čo vyšetrovatelia našli kyselinu chlorovodíkovú a hydroxid sodný v dome dvojice. Zistili tiež, že na počítači manželov niekto do vyhľadávača zadával slová ako "morská hlbina", "barely" alebo "samovražda".

Na záberoch urobených priemyselnou kamerou 6. novembra bol Gotthard zachytený, ako nakladá veľký sud. To bolo 11 dní po zmiznutí jeho ženy a desať dní pred zatknutím. Policajní vyšetrovatelia tiež vypočuli svedkov a so psami prehľadali okrem iného miestny les a jazero. Duchovný, ktorý vinu popiera, zostáva vo väzbe. Súd by sa mal začať 25. októbra.