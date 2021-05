V krčme došlo po totálnej hlúposti k explózii: Popálená žena (28) vyzerá ako z hororu!

Rekonvalescencie môže trvať ešte veľmi dlho.

Zdroj: Profimedia

LONDÝN - April Charlesworthová (28) trávila narodeninový večer so svojou sesternicou Ashleigh na terase krčmy Kings Head v anglickom meste Great Cornard, kde si chcela dopriať zopár drinkov. Oslava sa však skončila jej prevozom do nemocnice po tom, čo jeden z opitých známych nalial zo srandy do vonkajšieho ohrievača s otvoreným ohňom etanol. Pri výbuchu utrpela ťažké popáleniny na tvári, hrudníku aj rukách.