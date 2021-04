KORONAVÍRUS Európska únia uzavrie zmluvu na dodávku 1,8 miliardy dávok vakcíny Pfizer

BRUSEL - Európska komisia očakáva, že do niekoľkých dní uzavrie so spoločnosťami Pfizer-BioNTech najväčšiu dohodu o dodávkach vakcín na svete, ktorou si na najbližších pár rokov zaistí 1,8 miliardy dávok vakcíny proti chorobe COVID-19. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.

Vakcíny od amerického výrobcu liekov Pfizer a jeho nemeckého partnera BioNTech budú dodané v rokoch 2021-23, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy továrne na výrobu vakcín Pfizer v meste Puurs v Belgicku. Von der Leyenová spresnila, že takto budú zabezpečené dávky vakcíny potrebné na preočkovanie ľudí na posilnenie imunity proti covidu. Toto je v poradí už tretia zmluva uzavretá Úniou s týmito dvoma spoločnosťami. Na základe dvoch predchádzajúcich zmlúv bude do EÚ dodaných 600 miliónov dávok vakcíny spoločností Pfizer-BioNTech.

Oznámenie o uzavretí zmluvy medzi Pfizer-BioNTech a EÚ sa objavilo v čase, keď sa čoraz intenzívnejšie diskutuje o nespravodlivom prístupe najchudobnejších ľudí sveta k vakcínam. Spravodajská stanica Deutsche Welle (DW) poznamenala, že táto najnovšia dohoda svedčí o tom, že Brusel stavil na technológiu s využitím molekuly mRNA, ktorú používajú viacerí dodávatelia vakcín, ako napríklad spoločnosť BioNTech-Pfizer.

Iné spoločnosti, ako napríklad AstraZeneca a Johnson & Johnson, sa spoliehajú na typickejšiu technológiu adenovírusových vektorov vo vakcínach. Tie však boli spojené s extrémne zriedkavými prípadmi vzniku krvných zrazenín. Von der Leyenová podľa DW posunula termín pre zaočkovanie 70 percent dospelej populácie EÚ, keď uviedla, že tento cieľ by mohol byť dosiahnutý do konca júla, nie do septembra, ako predkladala pred tým.

"Som si istá, že už v júli budeme mať dostatok dávok vakcín na zaočkovanie 70 percent všetkých dospelých v EÚ," povedala šéfka EK a poďakovala sa spoločnosti Pfizer a jej partnerom za "obrovské úsilie" vynaložené pri podpore výroby a dodávania vakcín. Vysoko ocenila aj technológiu mRNA, ktorej priekopníkom je jej rodné Nemecko, a vyzdvihla flexibilitu platformy mRNA pri aktualizácii vakcín.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu chorôb doteraz dostalo najmenej jednu dávku vakcíny 24 percent dospelých v EÚ a širšom európskom hospodárskom priestore a plne zaočkovaných je deväť percent osôb.