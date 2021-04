KORONAVÍRUS Európska komisia povolila prvé cesty zaočkovaným: Má to však háčik

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová

Zdroj: SITA/Aris Oikonomou, Pool Photo via AP

NEW YORK - Američania, ktorí sú plne zaočkovaní proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, budú môcť v lete vycestovať do Európskej únie. Oznámila to v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.