VIDEO Žena takmer zomrela, no vrátila sa späť: Toto spôsobilo, že sa už viac nebojí smrti

NEW YORK - Užívateľka TikToku reagovala na otázku, prečo sa nebojí smrti. Podľa vlastných slov je to preto, lebo "zomrela" už v čase, keď bola ešte dieťa. Ľudia jej ďakujú, pretože im pomohla zbaviť sa strachu z umierania.

Užívateľka známa ako @slimkardi zverejnila video v reakcii na otázku "môže mi niekto, kto sa nebojí smrti, prosím, povedať prečo?“ Jej odpoveď je na jednej strane desivá, no v mnohých ohľadoch zároveň celkom upokojujúca. Mladá žena vysvetlila, že keď bola malá, takmer sa utopila v bazéne. Našťastie sa ju podarilo oživiť. Predsmrtný zážitok si pamätá dodnes. "Hrala som sa so susedom v bazéne, hrali sme sa ale trochu drsne a takmer som sa pri tom utopila. Stále si nie som istá, či ma resuscitovali alebo čo sa stalo, ale môžem vám povedať, že to nebolelo," hovorí. "Topila som sa. Bola som veľmi nervózna a veľmi som sa bála, vydesilo ma to. Ale keď som sa nadýchla vody, necítila som nič," pokračuje.

Dievčina si pamätá, ako pomaly padala na dno bazéna a uvidela veľmi jasné svetlo. V ňom vraj videla veľa obrazov, ktoré zobrazovali jej minulosť a budúcnosť. "Zobudila som sa na boku bazéna, pretože predpokladám, že ma niekto zachránil. Teraz som si uvedomila, že som často zažívala podivné, duchovné situácie, ale tiež to, prečo sa ľudia navzájom týrajú. Pretože smrť nie je bolestivá, ale mučenie áno," dodala.

Video získalo viac ako 700-tisíc pozitívnych reakcií. Mnoho ľudí uviedlo, že sa vďaka slovám ženy cítia pri predstave smrti trochu pokojnejšie. "Smrť znie pokojne. Stále sa bojím neznámeho. Ale áno, viac sa bojím obmedzeného času, ktorý máme na planéte. Stresuje ma to," poznamenal jeden z užívateľov. "Týmto ste mi skutočne veľmi pomohli! Každý deň myslím na smrť a na to, ako sa jej bojím," uviedol ďalší. Mnohí z tých, ktorí zažili klinickú smrť, rozprávali, že pred nimi blikali jasné svetlá a obrazy ich životov. Takéto udalosti sa zvyčajne stávajú tým, ktorí sú na pokraji života a smrti, alebo tým, ktorí utrpeli infarkt či traumatické poranenie mozgu.