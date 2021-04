MIMORIADNY ONLINE Medzinárodný škandál ruských agentov v Česku: Korčok vyjadril Prahe podporu, svet čaká odvetu

Vláda sa zrejme bude zaoberať aj dopadmi prípadu na tender na výstavbu nového bloku atómovej elektrárne v Dukovanoch a reakcií na ruské vyhostenie pracovníkov ambasády ČR v Moskve.

Babiš aj Hamáček sa tiež vyslovili proti účasti ruskej spoločnosti Rosatom na rozšírenie Jadrové elektrárne Dukovany. Vláda môže firmu vyradiť zo zoznamu uchádzačov, ktorých čaká bezpečnostné preverenie.

Vážení čitatelia, dnešný mimoriadny online sa skončil. Situáciu budeme sledovať aj zajtra.

21:30 - Mnohé médiá tvrdia, že za českými obvineniami stoja USA. "Agresia Česka je buď ozvenou oznámenia vo Washingtone, vyplnením jeho priame vôle či pokusom mu nahrať," uviedla stanica Rossija-24.

19:35 - Ministri zahraničných vecí Poľska, Slovenska a Maďarska vyjadrujú solidaritu s nedávno prijatými krokmi Českej republiky. Odsudzujú tiež aktivity zamerané na ohrozenie bezpečnosti suverénnych krajín a ich občanov. Uviedli to v spoločnej deklarácii šéfov diplomacie krajín V4

19:11 - Výbuch vo Vrběticích nebol aktom štátneho terorizmu, išlo o útok na tovar bulharského podnikateľa, povedal novinárom premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešnom rokovaní vlády. Činnosť agentov ruskej spravodajskej služby GRU v Česku súčasne označil za neprijateľnú. Kabinet dnes nepristúpil k odtajnení správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), ktoré Babiš navrhoval, pretože orgány činné v trestnom konaní stále pokračujú vo vyšetrovaní.

Babiš to uviedol na pravú mieru: Vo Vrběticiach nešlo o akt terorizmu, Rusko neútočilo na ČR

18:42 - Orgány činné v trestnom konaní pracujú s verziou, že cieľom útoku vo Vrběticích bol materiál určený na prevoz do Bulharska, povedal dnes novinárom po rokovaní vlády generálny prokurátor Pavel Zeman. Explózia nemala nastať na území Českej republiky, uviedol Zeman, ktorý sa dnes zúčastnil časti vládneho rokovania, ktoré sa incidentom z roku 2014 zaoberala. ČR kvôli informáciám bezpečnostných zložiek cez víkend z Prahy vyhostila 18 členov ruskej diplomatickej misie.

17:30 - Bývalý český prezident Václav Klaus považuje informácie o zapojení sa ruských tajných služieb do výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014 za "strašiaka" vykonštruovaného českou vládou a opozíciou. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz a ďalšie české médiá.

Terajšia kauza je podľa Klausa vystavaná na veľmi mäkkých a nepresvedčivých dátach, "navyše prezentovaných v prítmí covidovej hystérie", ktorá nahráva ľahkému šíreniu dezinformácií.

17:20 - Vyhostení Rusi odlietajú domov: FOTO z českého letiska! Desiatky ľudí a haldy batožiny

16:24 - Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) pre ČTK povedal, že na dnešnom rokovaní ministrov zahraničných vecí Európskej únie požiadal o vyjadrenie solidarity skrz európske či národné vyhlásenie alebo možné vyhostenie dôstojníkov ruských spravodajských služieb z európskeho územia.

16:10 - Slovensko bude konať až potom, keď bude mať "na stole" všetky fakty týkajúce sa udalostí v Českej republike. Rozhodnutie, ktoré padne, bude v prospech občanov a Slovenska. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

Ivan Korčok o vyhostení ruských diplomatov: Odmieta mediálnu šou a tvrdé slová o stave Andreja Danka!

Zdroj: Topky/Maarty

15:30 - Európska únia stojí jednotne a solidárne za Českom, ktoré vypovedalo 18 ruských diplomatov pre podozrenie na ruské zapojenie do výbuchu v muničnom sklade vo Vrběticiach. Po dnešnom rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín to povedal šéf únijnej diplomacie Josep Borrell. Krajiny EÚ sa ale nechystajú koordinovane podporiť český postup, Praha o to ani nepožiadala, dodal Borrell.

15:23 - "Teraz už by som vyhostil všetkých. Je to vážna vyhrotená situácia, už nejde o diplomatickú prestrelku, kedy je možné postupovať recipročne. Tu ide o škandál medzinárodného formátu, ktorý má črty štátneho terorizmu," uviedol bývalý český velvyslanec v Rusku a diplomat Petr Kolář v rozhovore pre Novinky.

Zamestnanci ambasády sa objímajú počas odchodu z veľvyslanectva Českej republiky v Moskve v pondelok 19. apríla 2021. Zdroj: TASR/ AP

14:41 - Pre vyhostených ruských diplomatov priletelo na pražské Letisko Václava Havla vládne lietadlo Iľjušin 96-300. Pristál okolo 14:20. Vyletel z moskovského letiska Vnukovo. Dnešný prílet ruského špeciálu potvrdila bez ďalších podrobností aj hovorkyňa pražského letiska Klára Divíšková.

14:34 - České zistenia o okolnostiach výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014 vyvolávajú obavy, Nemecko preto má záujem o objasnenie incidentu, zatiaľ ale Berlín o možnej odpovedi na obvinenia Ruska hovoriť nechce. Povedala to dnes vládna hovorkyňa Ulrike Demmerová.

Zamestnanci veľvyslanectva nakladajú kufre do auta pred veľvyslanectvom Českej republiky v Moskve v pondelok 19. apríla 2021. Zdroj: TASR/ AP

14:26 - Vedenie Prahy vyzvalo vládu, aby vyjednala s Ruskom navrátenie časti Stromovky, ktorú zabralo v roku 1968 po invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Magistrát chce, aby sa rozloha ruskej ambasády vrátila do stavu pred 21. augustom 1968 a mesto by tam obnovilo verejne prístupnú zeleň. Vedenie Prahy chce tiež znížiť počet parkovacích miest vyhradených pre veľvyslanectvo.

14:14 - Bulharská ministerka Ekaterina Zacharievová ponúkla Česku prípadnú pomoc tamojších bezpečnostných zložiek pri vyšetrovaní prípadu. "Narušenie (českej) zvrchovanosti Ruskom je absolútne neprijateľné," uviedla na twitteri ministerka.

At today’s #FAC expressed full solidarity with the Czech Republic. The violations by Russia of its sovereignty are totally unacceptable. Bulgaria is ready to help & cooperate – if needed, the Czech investigation of the 2014 explosion. @jhamacek pic.twitter.com/GxYlYf4f2h