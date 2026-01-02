Zelenskyj mení vedenie: Budanov novým šéfom prezidentskej kancelárie

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že šéfovi ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylovi Budanovovi ponúkol post vedúceho prezidentskej kancelárie, ktorý je neobsadený od nedávneho odstúpenia Andrija Jermaka. Z príspevku Zelenského na sociálnej sieti X vyplýva, že Budanov ponuku prijal.
Tridsaťdeväťročný Budanov stál na čele HUR od roku 2020. Pod jeho vedením sa vojenská rozviedka počas ruskej invázie na Ukrajinu mimoriadne rozvinula a je považovaná za jednu z najkompetentnejších inštitúcií v krajine, napísal web The Kyiv Independent.
Zelenskyj na X napísal, že sa stretol s Budanovom a ponúkol mu dosiaľ neobsadenú funkciu šéfa prezidentskej kancelárie. Nariadil mu, aby v rámci svojej novej pozície v spolupráci s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovovom a ďalšími príslušnými vedúcimi predstaviteľmi a inštitúciami upravil a predložil na schválenie „strategické základy obrany a rozvoja nášho štátu, ako aj ďalšie kroky“.
„V súčasnosti sa Ukrajina musí viac zamerať na otázky bezpečnosti, rozvoj obranných a bezpečnostných síl Ukrajiny, ako aj na diplomatickú líniu rokovaní, a kancelária prezidenta bude slúžiť predovšetkým na plnenie týchto úloh nášho štátu. Kyrylo má odborné skúsenosti v týchto oblastiach a dostatočnú silu na dosiahnutie výsledkov,“ uviedla ukrajinská hlava štátu.
Jermak, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu, na post vedúceho prezidentskej kancelárie rezignoval koncom novembra v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore. Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a prepratia úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner prezidenta Zelenského. Pre škandál odstúpili viacerí ministri.