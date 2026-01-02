Šok v Nairobi! Zrútila sa budova: Pod troskami zostali uväznení ľudia

NAIROBI - V kenskom hlavnom meste Nairobi sa v piatok zrútila viacposchodová budova vo výstavbe. Pod troskami zostal uväznený neznámy počet ľudí. Informuje správa agentúry AP.
Miestni záchranári v súčasnosti prehľadávajú trosky. Podľa Kenského Červeného kríža sa budova nachádzala v mestskej štvrti známej ako South C. Miestne médiá uvádzajú, že išlo o 16-poschodovú stavbu. Úrady sa bezprostredne nevyjadrili k možnej príčine zrútenia ani k počtu obetí. Neočakáva sa však, že počet obetí bude vysoký, píše AP.
Kolapsy budov nie sú nezvyčajné
Kolapsy budov nie sú v Keni nezvyčajné. Často sú následkom nekvalitnej práce a porušovania stavebných noriem. Po tom, ako sa v roku 2015 v Keni zrútilo osem budov a zahynulo 15 ľudí, vtedajší prezident nariadil audit budov v celej krajine. Národný stavebný úrad zistil, že 58 percent budov v Nairobi nespĺňa stavebné predpisy a nie je vhodných na bývanie.