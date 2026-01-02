Od SMRTI Patrície Janečkovej uplynuli 2 roky: Jej manžel je ZNOVA zamilovaný! FOTO

PRAHA - Jej hlas očaril tisíce ľudí, no život jej vymeral krutý čas. Patrícia Burda Janečková zomrela príliš mladá, len pár mesiacov po svadbe s milovaným partnerom. Po období hlbokého smútku sa jej manžel opäť učí žiť ďalej – a do jeho života sa pomaly vracia láska.
Pred dvomi rokmi zasiahla Slovensko aj Česko mimoriadne smutná správa o úmrtí talentovanej opernej speváčky Patrície Burdy Janečkovej. Výnimočný hlas, ktorý si získal srdcia tisícov ľudí, navždy utíchol príliš skoro – Patrícia zomrela vo veku 25 rokov. Podľahla vážnej a zákernej chorobe, s ktorou statočne bojovala od roku 2022. Napriek obrovskej snahe a sile sa jej tento boj druhýkrát vyhrať nepodarilo.
Aj v tieni vážnych zdravotných problémov však dokázala nájsť osobné šťastie. V júni 2023 si povedala „áno“ so svojím dlhoročným partnerom, českým hercom Vlastimilom Burdom. Ich svadba bola pre mnohých symbolom nádeje a viery, že Patrícia svoju životnú skúšku zvláda. Spočiatku všetko nasvedčovalo tomu, že chorobu má pod kontrolou. Osud však pripravil krutý zvrat – choroba sa opäť prihlásila o slovo a 1. októbra 2023 Patrícia svoj boj prehrala.
Posledné miesto odpočinku našla na Ondrejskom cintoríne v centre Bratislavy. Jej manžel sa po jej smrti ocitol v hlbokom smútku, ktorý sa len ťažko dá opísať slovami. Strata milovanej osoby ho silno zasiahla, no čas postupne lieči. Hoci spomienka na Patríciu v jeho srdci zostáva, život sa nezastavil. Už v lete 2025 si verejnosť všimla, že sa po jeho boku objavuje neznáma žena. Definitívne potvrdenie prišlo koncom roka, keď herec zverejnil fotografie plné nehy. Je zrejmé, že do jeho života si opäť našla cestu láska. FOTO zamilovaného páru nájdete v galérii.
Od smrti Janečkovej (†25) uplynul rok: Smutná správa šokuje dodnes... Píšu jej ľudia z celého sveta!
Patrícia Burda Janečková sa do pamäti verejnosti nezmazateľne zapísala najmä ako víťazka speváckej súťaže Talentmánia z roku 2010, kde už ako veľmi mladá ukázala výnimočný talent a potenciál.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%