Letecké útoky Saudskej Arábie zasiahli tábor separatistov v Jemene

MUKALLÁ - Piatkové letecké útoky Saudskej Arábie v jemenskej provincii Hadramaut zasiahli vojenský tábor separatistov podporovaných Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Útoky si vyžiadali obete na ľudských životoch, uviedol pre agentúru AFP vysoký predstaviteľ síl separatistickej Južnej prechodnej rady (STC). Guvernér tejto provincie Sálim Chanbaší krátko predtým oznámil, že Hadramaut spúšťa operáciu na „mierové“ znovuzískanie vojenských základní po rozsiahlom postupe separatistov, ktorí v oblasti obsadili viaceré územia.
Chanbaší, ktorý je novým veliteľom síl Národného štítu podporovaných Saudskou Arábiou v Hadramaute, uviedol, že plánovaná operácia nie je vyhlásením vojny ani eskaláciou napätia a nie je namierená proti žiadnym politickým či sociálnym skupinám ani civilistom.
Letecké údery zasiahli Cháse
Medzičasom však tábor v Cháse zasiahlo sedem leteckých úderov Saudskej Arábie, uviedol predstaviteľ velenia STC a dodal, že pozemný útok bol odrazený. Počet mŕtvych a zranených však zatiaľ nie je známy.
STC získava kontrolu nad Hadramautom
Sily separatistickej Južnej prechodnej rady (STC), ktorá je oficiálne súčasťou medzinárodne uznanej jemenskej vlády, s podporou SAE začiatkom decembra spustili v južnom Jemene ofenzívu. Podarilo sa im prevziať kontrolu nad rozsiahlymi časťami provincie Hadramaut bohatej na ropu a časťou susednej provincie Mahra. Vytlačili odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily, ktoré v minulosti podporovala Saudská Arábia.
Saudskou Arábiou vedená koalícia následne v utorok zaútočila na dve lode údajne naložené zbraňami a bojovými vozidlami, ktoré práve v Jemene vykladali z lodí zo Spojených arabských emirátov (SAE).
Saudská Arábia prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí označila podporu ofenzívy separatistov zo strany SAE za hrozbu pre svoju bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť a stabilitu Jemenskej republiky. SAE v reakcii oznámili, že stiahnu zvyšok svojich síl z Jemenu. SAE však popreli tvrdenia, že v zničenej zásielke do Jemenu sa nachádzali zbrane.
Jemenská prezidentská rada vyhlásila výnimočný stav
Z dôvodu postupu separatistov vyhlásila v utorok Prezidentská rada, výkonný orgán medzinárodne uznanej jemenskej vlády, v krajine výnimočný stav, ktorý potrvá 90 dní a zahŕňa 72-hodinové uzatvorenie vzdušného priestoru, ako aj námorných a pozemných hraníc.
STC už desaťročia bojuje za nezávislý štát v južnom Jemene, podobný tomu, ktorý existoval od roku 1967 až do zjednotenia Jemenu v roku 1990. STC vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty.
Jemen je už viac ako desaťročie fakticky rozdelený na sever, ovládaný proiránskymi húsíami, a juh, ktorý je pod kontrolou roztrieštenej koalície. Územné zisky STC vyvolali obavy vo vládnom tábore z obnovenia bojov a možného odtrhnutia juhu.