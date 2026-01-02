Babiš o Turkovi: Šancu dostane, ale hanbu vo vláde robiť nesmie

PRAHA - Poslanec a čestný prezident Motoristov sebe Filip Turek by mal podľa českého premiéra Andreja Babiša dostať vo vláde šancu. Avšak v okamihu, keď bude ministrom a urobí nejakú hlúposť alebo bude robiť hanbu, tak tam nebude, povedal Babiš v rozhovore pre regionálne noviny Deník zverejnenom v piatok. Informuje o tom portál iDNES.cz
Babiš obhajuje Turka
„Za mňa je pán Turek tvárou Motoristov. Vyhral im európske a de facto aj naše voľby. Tie hlúposti a neprijateľné veci, ktoré mal robiť v minulosti, väčšinou popiera alebo (sa) nejako obhajuje. Keby ich urobil, je to samozrejme neprijateľné, ale asi by si zaslúžil dostať šancu,“ uviedol Babiš. Turek podľa neho musí presvedčiť nielen prezidenta Petra Pavla, ale aj kolegov vo vláde, aby s ním spolupracovali.
„Voliči mu skrátka dali hlasy a tieto veci boli známe už pri európskych voľbách (2024), hoci nie s takou intenzitou. Samozrejme, nemôžu sa opakovať, pretože to by vládu skutočne zaťažovalo, a to my nechceme,“ konštatoval Babiš. Možnosť podať kompetenčnú žalobu za to, že prezident Turka odmieta vymenovať, však Babiš vylúčil. „Nie, určite do žaloby nepôjdeme,“ povedal.
Stretnutie s prezidentom
Pavel prijal Turka 22. decembra na Pražskom hrade, avšak vraj ho nepresvedčil, že je vhodnou osobou na post ministra životného prostredia. Babiš chce ďalší osud Turka riešiť s Pavlom 7. januára, keď sa stretnú na novoročnom obede.
Pavel po stretnutí s Turkom v tlačovej správe uviedol, že „svojím verejným vystupovaním, výrokmi a správaním vytvára u významnej časti verejnosti presvedčenie, že bagatelizuje jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko, ktoré malo na svedomí genocídu miliónov nevinných ľudí. Tým spochybňuje rešpekt k ústavou definovaným nemenným hodnotám rovnosti a ľudskej dôstojnosti a demokratickému poriadku ako takému. Ďalším svojím správaním vyjadruje neúctu k hodnotám právneho štátu.“