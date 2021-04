KORONAVÍRUS Merkelová naliehala na poslancov, aby schválili jednotné pandemické pravidlá

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v piatok poslancov nemeckého parlamentu, aby prijali novelu zákona o ochrane pred infekciami, ktorý by spolkovej vláde umožnil v prípade zhoršujúcej sa pandemickej situácie zatiahnuť "záchrannú brzdu" a plošne sprísniť protiepidemické obmedzenia v krajine. Informovala o tom agentúra AP.

"Záchranná brzda platiaca na celonemeckej úrovni je podľa môjho presvedčenia neodkladná, pretože aj dnes musím, žiaľ, opäť povedať, že situácia je vážna – a síce veľmi vážna. A my ju musíme brať vážne. Naša krajina je stále v pevnom zovretí tretej vlny pandémie. O tom vypovedajú denné počty infikovaných, ktoré zverejňuje Inštitút Roberta Kocha (RKI), ale predovšetkým to ukazujú počty obsadených lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti aj v tomto týždni. Záchranná brzda je teda nástroj, ktorý môže zabrániť hroziacemu preťaženiu nášho zdravotného systému," povedala Merkelová poslancom Spolkového snemu. "Iné riešenie neexistuje. Musím túto tretiu vlnu pandémie zastaviť... a aby sme to dokázali, musíme lepšie ako doteraz spojiť silné stránky spolkovej vlády a krajinských vlád," konštatovala kancelárka.

Spomínaný zákon určí postup v prípade, ak sa bude týždňová incidencia nákazy v nejakom okrese či meste pohybovať tri dni za sebou na hodnote vyššej ako 100. V takýchto regiónoch by následne začal platiť súbor opatrení dopredu stanovených spolkovou vládou, medzi ktoré patrí aj zatvorenie obchodov, kultúrnych a športových zariadení, obmedzenie stretávania sa a zákaz vychádzania od 21.00 h do 05.00 h. Cieľom navrhovaného zjednotenia pravidiel je ukončiť výrazné rozdiely v zavedených opatreniach medzi 16 spolkovými krajinami. Pravidlá lockdownu si v súčasnosti určuje každá spolková krajina zvlášť, čo vyvoláva medzi obyvateľmi zmätok a frustráciu. Vlády jednotlivých spolkových krajín sa však zdráhajú vzdať sa svojich kompetencií v prospech vlády v Berlíne, píše AP.

Spomínané zmeny musia schváliť obe komory nemeckého parlamentu - Spolkový snem i Spolková rada. Piatkový prejav kancelárky vyvolal búrlivú diskusiu a kritiku z radov opozície. Liberálna FDP pohrozila podaním ústavnej sťažnosti proti plánovanej záchrannej brzde. Strane Ľavica (Die Linke) sa nepáči zákaz nočného vychádzania, krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) považuje zákon za porušenie základných práv a slobôd a zeleným sa zdá málo prísny. V súčasnosti pribúda v Nemecku každých sedem dní viac ako 160 novoinfikovaných na 100.000 obyvateľov. V krajine zaznamenali za ostatných 24 hodín 25.831 nových prípadov nákazy a 247 súvisiacich úmrtí, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI).