Kto nahradí Angelu Merkelovú? Vnútorný spor pokračuje, lídri sa stále nedohodli

Nemecká kancelárka Angela Merkelová

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

BERLÍN - Nemeckí konzervatívci nevyriešili do nedeľňajšieho termínu, ktorý si sami stanovili, vnútorný spor o to, kto by mal byť v septembrových voľbách ich kandidátom na nástupcu Angely Merkelovej na poste spolkového kancelára. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra DPA.